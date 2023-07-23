Гороскоп на сегодня, 24 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:55, 23 июл 2023

Многие склонны тревожиться по пустякам. Даже самых спокойных людей сегодня могут одолевать сомнения. Хочется поделиться ими с кем-то, но не всем удается найти подходящего слушателя. Подумайте, с кем стоит делиться своими переживаниями, а от кого их лучше скрыть, иначе вы рискуете попасть в очень сложную ситуацию.







Вторая половина дня обещает быть удачнее первой. Она дает возможность сосредоточиться на каких-то интересных делах, а это – лучший способ прогнать мрачные мысли. К тому же появляется возможность решить какие-то практические вопросы, сделать свою жизнь проще и приятнее.



Овен

Очень плодотворный день. Не стоит бояться сложных задач – сегодня вы отлично справляетесь с их решением. Возможны денежные поступления, в том числе очень значительные. День подходит для инвестиций и крупных покупок. Перед Овнами, стремящимися к скорейшему покорению карьерных вершин, откроются новые перспективы.



Телец

Крайне неблагоприятен эмоциональный фон дня, вы взвинчены и беспокойны. Трудно найти общий язык с окружающими, возникают серьезные разногласия с членами семьи и близкими. Чем больше внимания проявляют к вам люди, тем более раздражительными вы становитесь. Возрастает стремление к свободе и независимости, многих Тельцов оно толкает на опрометчивые поступки. Возможен разрыв старых связей, есть опасность утраты взаимопонимания с самым близким человеком.



Близнецы

Напряженный, но небезнадежный день. Вам предстоит принимать непростые решения, заниматься сложными делами, решать чужие проблемы. Ваши идеи и начинания кажутся окружающим сомнительными, если вы и получаете поддержку, то только на крайне невыгодных условиях.



Рак

День складывается непросто. Приходится приложить усилия, чтобы добраться до истинной сути происходящих событий, а также понять, что именно вызывает у вас негативные эмоции. При этом важно не слишком углубляться в свои переживания – иначе вы рискуете упустить какую-то интересную возможность.



Лев

Нежелательно браться за новые проекты, в особенности – требующие значительных финансовых затрат. Будьте осторожны с дорогими вещами: сегодня они ломаются и теряются гораздо чаще, чем обычно. Покупки делать нежелательно, исключением являются косметика, парфюмерия, средства для ухода за собой.





Дева

Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается удачно, и это во многом ваша заслуга. Вы предъявляете высокие требования к окружающим, но и к себе не проявляете снисходительности, поэтому и успеваете все, что запланировали, и еще немного сверх того. Возможны денежные поступления, в том числе незапланированные.



Весы

Удастся реализовать профессиональные планы. Вы настойчивы и энергичны, не сдаетесь, даже если обстоятельства складываются не самым благоприятным образом. Весы-руководители легко находят общий язык с подчиненными. Представители знака быстро справляются с решением административных и организационных вопросов.



Скорпион

Не рассчитывайте на легкие профессиональные победы: если вы хотите чего-то добиться, потрудиться придется, и едва ли кто-то захочет взять на себя решение хотя бы некоторых ваших проблем. Нелегко найти общий язык с коллегами-женщинами, серьезные проблемы могут возникнуть у Скорпионов, работающих под руководством представительниц прекрасного пола.



Стрелец

Какие бы задачи сегодня ни стояли перед вами, можно не сомневаться: вы справитесь с ними просто блестяще. Появляются отличные идеи, которые вскоре будут воплощены в жизнь, что позволит получить значительную прибыль. Подходящий день для проведения важных переговоров, встреч с влиятельными людьми, а также работы с документами. Жизненный потенциал высок, физические нагрузки идут на пользу.



Козерог

Этот день связан с появлением оригинальных идей и смелых планов, многие из которых удастся немедленно реализовать просто потому, что вы быстро найдете союзников и помощников. Дипломатичность, сговорчивость и уступчивость, свойственные вам сегодня, облегчают решение многих вопросов.



Водолей

Занимайтесь привычными делами, не торопитесь приступать к работе над новыми проектами. Этот день не подходит для экспериментов; пробовать свои силы в новой сфере тоже нежелательно. Работайте с проверенными партнерами, полагайтесь на тех, кто уже не раз доказал вам свою преданность. Новые знакомые могут подвести.









Рыбы

Ваш оптимизм непоколебим, вы находите массу поводов для радости и не жалеете сил на то, чтобы поднять настроение близким. Это – замечательный день для любых совместных начинаний, от строительства общего дома до планирования поездки на край света.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram