Любовный гороскоп на сегодня, 24 июля 2023 года по знакам зодиака

23:58, 23 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 24 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня благоприятный день для того, чтобы распить в компании с Вашим любимым человеком какой-нибудь экзотический напиток. Или хотя бы просто алкогольный. Но не очень — до банальной водки опускаться все же не стоит. Разве что с хорошей закуской и задушевными беседами.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень важно осознавать, что и для Вас общение с ним что-то значит, что его чувства к Вам и забота о Вас не напрасны и не направлены в бездушную пустоту. Сделайте все возможное для того, чтобы Ваша половинка почувствовала себя нужной Вам.



Близнецы

Не требуйте никаких объяснений, нынче Ваш конек — понимание. Если Вы сумеете проявить его в достаточном объеме, Вам зачтется. А приставать с расспросами не стоит.



Рак

Юмор Вашего любимого человека будет сегодня весьма своеобразным. Не бойтесь, это не навсегда, это просто день такой неудачный выдался. Впрочем, если для Вас он вполне удачен, можете радостно смеяться и улыбаться – тогда в вашей совместной жизни будет еще очень много таких дней.



Лев

Сегодня чрезмерные впечатлительность и чувствительность приведут лишь к тому, что Вы станете чрезмерно остро реагировать на каждое слово или действие Вашего любимого человека. А значит, гипертрофированно воспринимать все то, что он хочет сделать или сказать.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек будет способен на любое безумство во имя любви, поэтому Вы активно можете этим пользоваться в своих корыстных целях. Впрочем, в рамках приличного и доступного. Звезду с неба Вам вряд ли достанут, разве что Вы снарядите его в специальную экспедицию с этой целью.



Весы

Сегодня не стоит слишком усложнять то, что происходит между Вами и тем, по кому Вы вздыхаете по ночам. Нынче Вы будете склонны к тяжелым раздумьям, и было бы неплохо, если бы Вам удалось не довести себя до депрессии.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто подстроиться под Ваш ритм. Поэтому порой он будет совершать непредсказуемые и непонятные поступки, которые вполне могут Вас раздражать. Не поддавайтесь провокациям этого черного чувства, не идите у него на поводу. Будьте терпимы.



Стрелец

Сегодня Вам придется поупражняться в оптимизме и научиться находить даже в самой безрадостной ситуации позитивные моменты. А их, поверьте, немало — стоит только захотеть, приглядеться и увидеть. Если у Вас получится, Ваша личная жизнь снова расцветет, как майская роза.



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек даст Вам очень ценный, но абсолютно бесполезный совет, который практически невозможно будет воплотить в реальной жизни. Впрочем, хотя бы выслушать его стоит: может быть, найдется крупица здравого смысла в этом огромном замысле?



Водолей

В этот день звезды советуют Вам как можно больше ходить пешком. Не потому, что это полезно для Вашего здоровья, хотя не стоит, конечно, и о здоровье забывать. Просто именно во время пешей прогулки Вы можете встретить кого-то, с кем захочется пойти вместе.









Рыбы

Сегодня Вы неожиданно для себя поймете, насколько изменилось Ваше отношение к Вашему любимому человеку за то время, что Вы его любите. Впрочем, то, что Вы испытываете к нему сейчас, можно назвать любовью с больше долей уверенности. Ваше чувство стало глубже. Радоваться или бояться?

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