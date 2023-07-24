Гороскоп на сегодня, 25 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:35, 24 июл 2023

День укрепления семейных отношений. Конфликты между представителями разных поколений сглаживаются, становится значительно легче понять друг друга. Достигаются многие общесемейные цели, удается найти баланс между личными приоритетами и интересами окружающих. Вечер подходит для семейных торжеств, импровизированных праздников.







Подходит день и для дружеского общения. Люди, искренне привязанные друг к другу, сегодня способны простить любые обиды. Несколько хуже обстоят дела в сфере романтических отношений: ревность осложнит жизнь многих пар.



Овен

Вы чаще обычного спорите с коллегами и руководством, но любые беседы ведете в конструктивном ключе, на личности не переходите, а потому и отношения со всеми сохраняете хорошие. Сделки, заключенные в середине дня, будут очень выгодными, а вот вечером заниматься коммерческой деятельностью не стоит.



Телец

Напряженный, сложный день. Нужно принять важное решение, но вам не удается сосредоточиться – кто-то или что-то все время отвлекает вас. Вы обращаетесь за помощью к друзьям и родственникам, но получаете пока лишь пустые обещания, действовать приходится самостоятельно. Возможны конфликты из-за денег, разных взглядов на использование семейного бюджета.



Близнецы

Хотя влияние неблагоприятных тенденций порой дает о себе знать, день в целом складывается довольно удачно. Есть шанс укрепить свои профессиональные позиции, наладить отношения с подчиненными и руководством — тут вам помогают и деловые качества, и личное обаяние, и житейская мудрость. Хорошо делать покупки: приобретенные вещи будут служить долго.



Рак

Этот день вы проведете весело и с пользой. Удается справиться с огромным количеством разных дел, вы преуспеваете даже в том, за что беретесь впервые. Раки блестяще справляются с решением любых домашних проблем, делают свое жилище более комфортным и уютным. В такой день хорошо начинать ремонт – он пройдет быстро и без проблем, а результатом вы не будете разочарованы.



Лев

Этот день приносит суету, порождающую поспешные решения. Но для вас это не так уж плохо. Именно нестабильность и непредсказуемость сложившейся ситуации заставляет вас действовать особенно энергично и эффективно, стимулирует творческие способности. Возможны неожиданные идеи, либо очень удачные, либо откровенно гениальные.





Дева

Беспокойно и напряженно проходит первая половина дня. Вы постоянно заняты, но, кажется, и сами толком не знаете, чем именно. Хаотическая, бессмысленная деятельность – это совсем не то, что может поднять вам настроение. Поэтому лучше составить планы и действовать в соответствии с ним, не реагируя на попытки окружающих сбить вас с избранного пути.



Весы

Трудно бороться с ленью и стремлением к праздности, хочется отложить все дела на неопределенный срок. Сегодня вы не можете себе этого позволить – нужно действовать, причем решительно и быстро. Не потакайте своим слабостям, если не хотите остаться ни с чем.



Скорпион

Следите за своим здоровьем: в этот день вы очень уязвимы. Хорошо было бы отказаться от вредных привычек, придерживаться принципом правильного питания. Перегрузок любого рода лучше избегать, а ничего невозможного от себя не требовать. При этом день не отличается повышенной травмоопасностью.



Стрелец

Не бойтесь принимать важные решения, даже если кажется, что все еще неясно и туманно: недостаток информации для вас не помеха, вы сделаете все, как надо. К высказываниям Стрельцов прислушиваются все, и в этом нет ничего удивительного – представители знака готовы обосновать свою точку зрения, привести веские аргументы. Так что день отлично подходит для публичных выступлений.



Козерог

Вы хорошо справляетесь с любыми делами, за которые беретесь в этот день. Можно браться за решение сложных задач, приступать к выполнению трудных заданий, не опасаясь неудачи. Ваши идеи очень хороши, неудивительно, что окружающим они приходятся по вкусу. Есть шанс найти новых инвесторов, влиятельных покровителей.



Водолей

Первую половину дня вы проведете не в лучшем настроении. Возникающие проблемы кажутся неразрешимыми, трудности – непреодолимыми, вы не находите в себе сил для того, чтобы заняться чем-то полезным, а если требуется пойти хотя бы на малейший риск, предпочитаете отказаться от задуманного. На это время лучше не планировать важных дел; если есть возможность – просто отдохните, приятно проведите время.









Рыбы

Не все безнадежно плохо, но многое кажется таковым. Вы настроены крайне пессимистично, мрачны и угрюмы; люди, пытающиеся развеселить, ободрить или поддержать вас, отскакивают, как мячик от стенки. Только вы сами в состоянии справиться с негативными эмоциями – и чем раньше вы начнете борьбу с ними, тем лучше.

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