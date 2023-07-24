Любовный гороскоп на сегодня, 25 июля 2023 года по знакам зодиака

22:38, 24 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 25 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня многочисленных встреч с другими представителями Вашего знака Зодиака Вам не избежать. Возможно, среди них окажется и Ваша вторая половинка: каких чудес в мире не бывает! Однако в Вашей совместимости с людьми, похожими на Вас по характеру, звезды весьма сомневаются. Впрочем, главное, чтобы не сомневались Вы.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку захочется Вами покомандовать. Чем он и займется с превеликим удовольствием. Однако если Вас такое положение вещей не устраивает, лучше сразу и честно ему об этом сообщить, а то к хорошему привыкают быстро – вот и он привыкнет.



Близнецы

Сегодня Вы неожиданно для себя встретите человека, который будет целиком и полностью разделять Ваши интересы. Впрочем, это недостаточный повод для того, чтобы в этого человека влюбиться и захотеть жить с ним всю жизнь. Разве что несколько вечеров, в течение которых вы будете обсуждать ваши общие пристрастия — а там видно будет.



Рак

Сегодня Вы будете демонстрировать редкостную рассудительность и спокойствие. И, пожалуй, перестараетесь — нежные чувства и холодное здравомыслие сочетаются не лучшим образом, и Вам не преминут на это обстоятельство указать. Будьте осторожны. Возможно, Вам придется даже немного поактерствовать.



Лев

Сегодня друг Вашего любимого человека будет Вас понимать даже лучше, чем сам любимый человек. Однако это вовсе не означает, что Вам пора переквалифицироваться в почитатели и любители этого друга и начать строить на него далеко идущие планы. Просто на Вашем пути попался хороший человек.





Дева

Не прячьте Ваши проблемы и эмоции в дальний ящик — местоположение Меркурия относительно Солнца располагает сегодня к тому, чтобы Вы поговорили с партнёром на волнующие вас обоих темы. Например о том, как поделикатнее отказаться от похода в гости к вечно клянчащей деньги подруге, или о том, почему у Вас до сих пор нет норковой шубы.



Весы

Самое время заняться спортом. Не воспринимайте физические упражнения как тоскливую необходимость, на самом деле они могут стать замечательной игрой для всей семьи. Особенно рекомендуется привлечь этому действу детей. Если же их у Вас пока нет, или они слишком малы — привлекайте супруга (супругу). Есть подозрение, что варианты упражнений, которыми Вам довольно легко удастся его заинтересовать, долго придумывать не придется.



Скорпион

Сегодня Ваша личная жизнь может оказаться под угрозой развала, причем причина будет неочевидна, либо непрогнозируема. Этот тот самый случай, когда не стоит ходить вблизи зданий, опасаясь, что с крыши может упасть кирпич. Будьте максимально осмотрительны.



Стрелец

Сегодня Вы почувствуете себя настоящим тараном. Вам придется расчищать путь для того, чтобы пройти самому и провести за собой свою половинку сквозь непреодолимые препятствия, через которые не проберешься на внедорожнике. Если у Вас все получится, Вы будете очень довольны, а Ваш любимый человек назовет Вас настоящим героем.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять Ваши истинные желания и намерения. Он будет стараться вывести их логическим путем, но верного результата никто гарантировать ему не сможет. Разве что Вы сами смилостивитесь и подскажете.



Водолей

Водолеям в этот день звезды рекомендуют не наделять супруга чересчур широкими полномочиями, особенно что касается хождения по магазинам. Есть вероятность того, что он купит совсем не то, что Вам нужно, несмотря на Ваш подробный инструктаж. Если хотите, чтобы все было сделано так, как надо, сделайте это сами.









Рыбы

Подходящий день для совместных больших покупок. Смело отправляйтесь, взявшись за руки, на поиски дивана, телевизора, дачи или квартиры – обязательно найдете именно то, что нужно. Не забудьте только взять с собой оптимизм и хорошее настроение.

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