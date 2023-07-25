Гороскоп на сегодня, 26 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

21:28, 25 июл 2023

День связан с трудностями в работе. Возможны осложнения при обсуждении долгосрочных планов, оформлении документов, взаимодействии с представителями государственных органов. Чрезвычайно важно внимание к мелочам, нельзя рассчитывать на то, что удача все время будет на вашей стороне. Сотрудничество в деловой сфере оказывается продуктивным, поскольку людям со схожими целями и ценностями легко найти друг друга, договориться о взаимодействии.







Основной характеристикой личных отношений является стабильность. В романтической сфере заметно усиление ранее проявлявшихся тенденций, как положительных, так и отрицательных. Открываются широкие возможности для отдыха и развлечений, однако следует избегать занятий, которые могут нанести ущерб здоровью.



Овен

Этот день складывается неплохо, хотя некоторых представителей знака будет раздражать слишком медленное развитие событий. Не пытайтесь подгонять окружающих, лучше попытайтесь приноровиться к неспешному ритму — вы быстро поймете, что он помогает экономить силы. Сегодня вам свойственны терпение, деликатность, такт; так что не стоит удивляться тому, что люди тянутся к вам.



Телец

Есть шанс получить поддержку влиятельных особ. Старайтесь ненавязчиво, но настойчиво демонстрировать свои личные качества, участвуйте в новых проектах, проявляйте деловую инициативу. Ваши идеи встречают с пониманием, хотя далеко не все из них могут быть немедленно реализованы.



Близнецы

Окружающие замечают ваши промахи, но не обращают внимания на успехи. Многие Близнецы становятся объектами суровой критики и всерьез расстраиваются из-за этого. Давние союзники и даже друзья проявляют лишь сдержанный интерес к вашим делам, слушают вас вполуха, относятся к вашим идеям без энтузиазма. Все это очень огорчает, однако унывать не стоит: вскоре ситуация изменится в лучшую сторону.



Рак

Добиться поставленных целей оказывается значительно легче, чем вы ожидали, и это не может не радовать. Вы отлично ладите с представителями противоположного пола, велика вероятность новых знакомств и начала романтических отношений. Важную роль в этом играет ваш внешний вид: сегодня вы особенно привлекательны и хороши собой.



Лев

Вы слишком большое значение предаете тому, что думают о вас другие. Разумеется, произвести хорошее впечатление на окружающих важно, но отнюдь не это является сегодня вашей главной задачей. День как будто специально создан для того, чтобы вы могли справиться с какими-то своими слабостями, преодолеть внутренние преграды, снова почувствовать себя сильной и цельной личностью.





Дева

В этот день могло бы произойти много интересного, значительного и важного, если бы вы не держались так крепко за то, что стало привычным. Позвольте себе нарушить традиции, вырваться из паутины рутины – оригинальные поступки и смелые решения приветствуются. Есть шанс реализовать планы, которые вы составили очень давно, а потом сочли неосуществимыми.



Весы

Неожиданный поворот дел заставит растеряться. Не старайтесь плыть против течения, сосредоточитесь на выполнении сиюминутных задач, постепенно разберетесь и с более крупными проблемами. Не стоит заключать важные сделки и подписывать контракты или начинать новые проекты. Избегайте конфликтных ситуаций и рискованных действий.



Скорпион

Не нервничайте. Если вы разволнуетесь и утратите душевное равновесие, ситуация, и без того непростая, может ухудшиться. Испытания, выпадающие сегодня на вашу долю, встречайте стоически, не отказывайтесь из-за них от своих целей и принципов. Многими поступками, которые сегодня даются нелегко, вы позже будете гордиться.



Стрелец

Не действуйте слишком прямолинейно при решении проблем и общении с окружающими. Иногда лучше что-то недосказать, чем резать правду-матку. Осмотрительность будет наиболее эффективна в принятии решений, а если не игнорировать логику и думать не только о личном благе, то результат действий обрадует. Возможно, что информация личного характера окажется у вас в руках: придется решать, как с ней поступить.



Козерог

Будьте очень внимательны, особенно – к мелочам и второстепенным деталям. Только так вы сможете вовремя распознать смесь обмана с заблуждением, которую преподносят вам под видом общеизвестных фактов, и избежать тех ловушек, в которые недоброжелатели пытаются вас заманить.



Водолей

Легкий гармоничный день, когда можно не трудиться в поте лица, а просто наблюдать за тем, как развиваются события, и наслаждаться этим. Ваша искренность, открытость, готовность идти на контакт не остаются незамеченными; сегодня нетрудно найти людей, которые будут поддерживать вас во всем.









Рыбы

Утром могут возникнуть проблемы, но вы быстро с ними справитесь, и оставшаяся часть дня пройдет хорошо. Удастся преодолеть разногласия с близкими, достичь взаимопонимания с любимым человеком. День обещает приятные известия. Могут исполниться ваши давние желания.

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