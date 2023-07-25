Любовный гороскоп на сегодня, 26 июля 2023 года по знакам зодиака

21:32, 25 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 26 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

В этот день многие события в Вашей личной жизни будут происходить в самый неподходящий момент. Телефонный звонок, необходимость объясниться, просьба поговорить серьезно и даже встреча Человека Вашей Мечты – все будет очень и очень не вовремя.







Телец

Сегодня звезды советуют Вам съесть как можно больше всяких вкусностей. Вместе, естественно. Процесс кормления любимого человека с ложечки пойдет на пользу не только ему, но и вашим отношениям. Это мило, трогательно и забавно. И крайне романтично.



Близнецы

Оказавшись в людном месте, Близнецы нынче вечером могут навыпускать на волю такое количество любовных флюидов, что после не будут знать, что делать с добычей. А она обещает быть богатой. Может, поделитесь с менее удачливыми друзьями?



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется отпускать Вас от себя надолго. Поэтому постарайтесь все время быть с ним рядом, а если такой возможности нет, как можно чаще ему звоните, шлите открытки, письма и sms. Главное, чтобы он не почувствовал себя позабытым-позаброшенным.



Лев

Сегодня звезды рекомендуют Вам с Вашим любимым человеком решиться на какую-нибудь авантюру. Причем, чем безумнее будет авантюра, тем лучше. Совместное преодоление трудностей имеет уникальное свойство сплачивать людей. Делать их ближе и роднее друг другу.





Дева

Сегодня Вы целый день проведете в мечтах о будущем. Хочется верить, что не о слишком отдаленном, так как никаких других развлечений светила пока не обещают.



Весы

Сегодня Вы будете чувствовать себя одним из лучших представителей человечества. Вы будете гордиться своими достоинствами, успехами и достижениями. Однако Ваш блеск может затмить Вашу вторую половинку, и ей вполне может это очень не понравиться. Так что если Вас вдруг спустят с небес на землю колким замечанием, значит в своем самолюбовании Вы переборщили.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку захочется во что бы то ни стало вытащить Вас на прогулку. Даже если за окном будет ураганный ветер, ливень и извержение вулкана, это его не остановит. Готовьтесь к опасному приключению на улицах родного города в компании Вашей половинки.



Стрелец

Сегодня Вы будете в тонусе. Вероятно, как дома, так и на работе у Вас все ладится на зависть другим. Дабы не испортилось настроение и жизненные силы не иссякли, звезды советуют Вам немного расслабиться вечером вместе с супругом(супругой). Он, вероятно, будет только «за».



Козерог

Сегодня Вашими мечтами может овладеть какое-то новое хобби, которое придется не по нраву Вашему любимому человеку. Постарайтесь выяснить причины подобной его нелюбви к данному занятию. Если его доводы покажутся Вам неубедительными, смело реализуйте Вашу мечту.



Водолей

Сегодня стоит верить в приметы и неукоснительно им следовать. Обращайте внимание на черных кошек, коллекционируйте счастливые билетики, остерегайтесь рассыпавшейся соли. Все это сыграет определенную роль в Ваших отношениях с любимым человеком и поможет Вам сохранить их на должном уровне.









Рыбы

Сегодня Вы будете склонны к тому, чтобы анализировать, почему Вы ведёте себя с Вашим любимым человеком именно так, а не иначе, и почему он Вам отвечает тем или иным образом. Впрочем, не стоит долго размышлять над причинами – лучше решите, что делать с последствиями.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram