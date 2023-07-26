22:28, 26 июл 2023

Array ( [title] => Любовный гороскоп на сегодня, 27 июля 2023 года по знакам зодиака [description] => Любовный гороскоп на сегодня, 27 июля 2023 года, для всех знаков зодиака [keywords] => [header_title] => Точный любовный гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака, 27 июля 2023 года )









Любовный гороскоп на сегодня, 27 июля 2023 года, для всех знаков зодиакаОвенВ этот день постарайтесь уделить Вашей личной жизни как можно больше времени и сил. Это будет, конечно, непросто, однако игра будет стоить свеч, ибо Ваш любимый человек оценит сполна Ваши старания. А если его у Вас пока нет – вполне может появиться.

Телец

Ваш сегодняшний день окажется довольно экстремальным и сложным в плане выживания Ваших чувств и отношений с Вашим любимым человеком. Как будто Вы идете по лезвию бритвы, и каждый неверный шаг грозит Вам и Вашим отношениям гибелью, падением, крахом.



Близнецы

Сегодня Вам весьма пригодится в отношениях с Вашим любимым человеком умение отстоять собственное мнение и защитить собственные же интересы. Ибо если Вы этого не сделаете, за Вас этого тем более никто не сделает. Увы, в этот день основное правило для вашего тандема – каждый за себя.



Рак

Сегодня Раки вряд ли будут довольны собой и своей жизнью. Если Вы желаете об этом поговорить — милости просим к психоаналитику, а если предпочитаете что-нибудь сделать — сделайте, не сдерживайтесь. Возможно, уже к вечеру результаты получить и не удастся, но первый шаг будет сделан. Остальное — дело техники.



Лев

Не забудьте сегодня про Вашу былую любовь. Впрочем, даже если Вы очень захотите о ней не вспоминать, она сама бесцеремонно ворвется в Вашу жизнь – в лучшем случаем мощной волной ностальгии. Поэтому будьте готовы к такому нашествию и продумайте методы борьбы с ним.





Дева

Сегодня не стоит обижаться на Вашего любимого человека, даже если он будет делать вещи совершенно непозволительные. Его целью было доставить Вам удовольствие, заставить Вас улыбнуться и порадоваться, а значит, в основе его негативного поведения лежало благое намерение.



Весы

Сегодня в Вашей жизни что-то стремительно изменится, причем непонятно в какую сторону. Вам потребуется потом не одна неделя, а может, и не один месяц для того, чтобы адекватно оценить последствия этого дня. Пока что стоит полагаться лишь на свою интуицию, больше ничего Вам не поможет.



Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют вытащить Вашего любимого человека в большую шумную компанию, где и провести время с пользой для души. У вас появится столько новых впечатлений, что обсуждать их вы впоследствии будете не день и не два. А значит, скучно точно не будет.



Стрелец

В этот день Вашему любимому человеку непросто будет сделать некий довольно ответственный выбор, и лишь Ваши совет и поддержка помогут ему решиться на принятие того или иного решения. Поэтому постарайтесь максимально ответственно отнестись к поставленной перед ним и, соответственно, перед Вами задаче.



Козерог

Сегодня Вам не стоит все делать в последнюю минуту, ибо подобные действия могут привести к событиям довольно неприятным, которые могут оказать нежелательное воздействие на Ваши отношения с любимым человеком. Постарайтесь быть хотя бы немного предусмотрительнее.



Водолей

Весьма вероятно, что Вас вместе с Вашим партнёром пригласят сегодня на корпоративную вечеринку. Звёзды считают своим долгом предупредить Вас: Ваш организм этим вечером в начале празднества будет маловосприимчив к алкоголю. Зато в середине и ближе к концу Вас можно будет выносить, как тяжёлую мебель. Помните об этом и будьте осторожны!









Рыбы

Сегодняшний день будет ознаменован непонятными событиями, происходящими в Вашей личной жизни. Иногда Вам будет казаться даже, что это всего лишь страшный сон, который вот-вот закончится. Однако закончится он вряд ли, если Вы сами к этому усилий не приложите.



