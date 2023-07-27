Гороскоп на сегодня, 28 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

21:51, 27 июл 2023









Многое из того, что раньше казалось совершенно непонятным, становится ясным. Вы сами удивитесь тому, как могли не замечать очевидного, делать неправильные выводы, когда истина лежала на поверхности. Вместе с определенностью появляется и уверенность в своих силах. Если вы решитесь взяться за то, к чему долго не могли приступить, то наверняка добьетесь успеха.

Непростой день с точки зрения личных отношений: часто даже близкие люди ссорятся, выясняя, кто главнее и важнее. Старайтесь бережно относиться к тем, кто вам дорог, не ранить их чувства резкими словами.



Овен

Хочется бросить все и умчаться на край света, и некоторые представители знака поступают именно так, совершенно забыв о своих обязательствах и обещаниях, которые кому-то дали ранее. Такое легкомыслие не встречает понимания у окружающих, поэтому, вернувшись от своих странствий, вы можете столкнуться с серьезными проблемами.



Телец

День связан с получением важной информации, касающейся работы. Новые проекты, за которые вам предлагают взяться, кажутся чрезвычайно заманчивыми, однако реализовать их будет не так-то просто. Тщательно выбирайте союзников: есть опасность, что люди, которые произведут на вас хорошее впечатление, позже будут совать вам палки в колеса.



Близнецы

Непростой день. Вы изо всех сил стараетесь делать все наилучшим образом, но не всегда добиваетесь успеха. Трудно достичь взаимопонимания и с коллегами, и с близкими людьми – у всех есть к вам претензии, хоть и не всегда обоснованные. Особенно напряженно складывается середина дня: это время связано с нешуточными испытаниями.



Рак

Очень многие проблемы, в том числе те, над которыми вы долго ломали голову, в этот день решаются на удивление легко. Есть шанс заключить выгодные сделки, возможно получение предложений о сотрудничества, многие Раки найдут новую работу, которая будет значительно лучше прежней. Представится возможность помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации.



Лев

Начинается день не очень удачно, да и ваше настроение в первой его половине оставляет желать лучшего. В это время возможны проблемы на работе, финансовые затруднения. Однако с каждым часом ситуация меняется к лучшему, к вам возвращаются оптимизм и уверенность в своих силах.





Дева

Эмоциональный фон этого дня неблагоприятен, представителям знака трудно совладать со своими чувствами. Девы чаще обычного ссорятся с близкими родственниками. Испортить отношения с любимым человеком может слепая ревность.



Весы

Подходящий день для решения организационных вопросов, упорядочивания собственной жизни, помощи окружающим. Вы легко избавляетесь от всего, что стало ненужным, не сомневаясь, что вскоре у вас появятся новые ценности – и именно так все и будет. Этот день хорошо подходит практически для любых профессиональных и творческих начинаний.



Скорпион

Сосредоточенность, серьезность, ответственное отношение к любому делу — вот что свойственно вам сегодня. Можно заниматься оформлением документов, составлением отчетов: вы очень внимательны и не допускаете ошибок. День также подходит для встреч с влиятельными людьми, посещения государственных организаций, участия в профессиональных семинарах и конференциях.



Стрелец

Хороший день для любых занятий, требующих творческого подхода и способствующих развитию художественного вкуса. Сегодня вы способны создать настоящие шедевры, если вам предоставят полную свободу действий. Полагайтесь на собственный вкус больше, чем на советы и рекомендации других людей.



Козерог

Порадует неожиданная удача, которая придет к вам едва ли не вопреки вашим действиям и стараниям. Найдите в себе силы быть благодарными судьбе за неожиданный подарок: сначала он может показаться невзрачным, однако вскоре вы поймете, что получили куда больше, чем рассчитывали. Правда, финансовой стороны вашей жизни это не касается: денег будет ровно столько, сколько вы ожидали, но только пока — вскоре вы найдете способ улучшить свое финансовое положение.



Водолей

Сегодня звезды на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться, чтобы добиться давно поставленных целей – причем касается это как работы, так и личной жизни. Не приходится прикладывать усилий, чтобы понравиться кому-то: достаточно быть собой, чтобы произвести самое благоприятное впечатление. Удачный день для начала любых отношений: они будут складываться гармонично и принесут много радости.









Рыбы

Избегайте споров, острых дискуссий, конфликтных ситуаций – ваша реакция на них будет очень острой, нервное перенапряжение может стать причиной недомогания. Сегодня вы особенно остро нуждаетесь в душевном комфорте, обществе приятных и дружелюбных людей, понимании близких.



