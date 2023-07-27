Любовный гороскоп на сегодня, 28 июля 2023 года по знакам зодиака

21:54, 27 июл 2023









Любовный гороскоп на сегодня, 28 июля 2023 года, для всех знаков зодиакаОвенВ этот день Вас могут так увлечь Ваши собственные проблемы, что Вы напрочь забудете не только о том, что у Вашего любимого человека тоже не все в порядке, но и о самом факте его существования. Разумеется, он в восторге от такого поворота событий не будет.

Телец

Устройте маленький романтический вечер с просмотром хороших фильмов, играми или чтением книжек вслух. Желательно детских сказок, чтобы создать атмосферу беззаботности, доброты, тепла и уюта, которой Вам с Вашим любимым человеком так не хватает в вашей повседневной жизни.



Близнецы

Сегодня Вам снова станет грустно, причем, скорее всего, без особой на то причины. Вы любите и любимы, Ваша половинка готова на все ради Вас и даже на что-то большее, чем Вы от нее ожидаете. Однако Вам почему-то всего этого мало. Может быть, ответите для себя на вопрос, чего именно Вам не хватает?



Рак

Сегодня благоприятен будет совместный интеллектуальный труд. Можно поразгадывать кроссворды, посмотреть телевикторину или порешать задачки по математике за тот класс, за который вы еще математику помните. В общем, дайте вашим мозгам пищи! Одной на двоих.



Лев

Сегодня Вам будут жизненно необходимы покой и уединение, чему личная жизнь способствовать не будет совершенно. Постарайтесь объяснить Вашему любимому человеку, что Вы нуждаетесь в том, чтобы побыть немного отшельником и ни от кого не зависеть. Он должен Вас понять и простить.





Дева

Сегодня перед Вами в полный рост встанет проблема выбора между хорошим и лучшим. Иными словами, если Вас любит несколько представителей противоположного пола или же Вы любите нескольких, Вам придется именно в этот день отказаться от одного в пользу другого. Выбор непростой, но необходимый.



Весы

Сегодня Вас будут атаковать призраки прошлого. Вам неожиданно захочется вернуться к своему некогда любимому человеку или хотя бы увидеть его, услышать его голос, почувствовать, что он рядом. Главное, чтобы это не испортило Вам Ваши нынешние отношения с Вашей новой половинкой.



Скорпион

Даже если на первый взгляд Ваш любимый человек идеален и не обладает никакими, даже самыми ничтожными, недостатками, это только на первый взгляд. Сегодня Вам предстоит в этом убедиться. Впрочем, это не так уж и плохо. Нелегко жить с ангелом и вечно чувствовать свою неправильность и неполноценность.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто решить, что именно он хочет сделать для Вас хорошего. Однако что-то хорошее сделать нужно будет непременно, поэтому Вам стоит оценить по достоинству любые его попытки доставить Вам удовольствие, пусть даже самые неуклюжие.



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек решит приобщить Вас к мировой культуре. Возможно, он поведет Вас в кино или театр. Может быть, выдаст Вам интересную книгу. Или же вы сходите на футбольный матч — посмотреть на то, как 22 странных человека пинают один маленький мячик. Вариантов очень много.



Водолей

В этот день Ваш любимый человек невольно скажет Вам нечто такое, на что Вы можете очень обидеться. Впрочем, обида будет совершенно неуместной, поскольку такую цель Ваша половинка перед собой не ставила. Однако Вам стоит сделать выводы из всего того, что Вы услышите.









Рыбы

У Рыб в этот день, возможно, будет не все в порядке с внутренним мироощущением, и эти проблемы могут сегодня существенно подпортить настроение Вам и Вашим ближним. Поможет Вам, как, впрочем, и всегда, Ваша семья и близкое окружение. Супруг (или супруга) взбодрит Вас, поставив перед Вами совершенно неожиданную проблему, и к вечеру все как рукой снимет!



