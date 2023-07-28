Гороскоп на сегодня, 29 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:14, 28 июл 2023

Утро можно использовать для решения старых проблем, поиска ответов на вопросы, которые тревожили вас в последнее время. Помогут друзья и проверенные союзники; часто они предлагают поддержку по собственной инициативе, не дожидаясь просьб. Это время подходит для совместной деятельности, объединения усилий. Стоит проявить инициативу в личных отношениях, ее наверняка поддержат.

Вторая половина дня обещает быть очень плодотворной. Можно принимать важные решения: они окажутся верными, даже если вы будете располагать лишь минимумом информации. Однако нагрузки будут высокими, и это может плохо сказаться на эмоциональном состоянии самых впечатлительных людей.

Овен

Этот день не слишком интересен. Первую его половину вы проведете в неприятных размышлениях. Психологический дискомфорт, нерешенные внутренние проблемы выбивают обычно веселых и жизнерадостных Овнов из колеи. Иметь дело с представителями знака непросто, поэтому у них возникает немало разногласий с окружающими.

Телец

В первой половине дня могут возникнуть серьезные проблемы в общении с важными для вас людьми. Вы не считаете нужным скрывать свое мнение об их поступках, держать язык за зубами, даже если вам совершенно очевидно, что в сложившейся ситуации молчание было бы золотом.

Близнецы

Кое-какие причины для волнений есть, но неудачи, которые кажутся вам катастрофическими, на самом деле не столь значительны. Несмотря на происки недоброжелателей, вы реализуете профессиональные замыслы, добиваетесь успеха в делах, требующих нестандартных решений и оригинальных поступков. Личное обаяние оказывается кстати на деловых переговорах: оно работает там, где аргументы и доводы здравого смысла терпят поражение.

Рак

Целеустремленность и настойчивость оказываются очень полезными – именно благодаря этим качествам вы добиваетесь успехов, которым окружающие могут только позавидовать. Есть шанс проявить свои лучшие качества, продемонстрировать заинтересованным лицам деловую хватку и профессионализм и добиться повышения по службе. Хорошо складываются поездки, вдали от дома можно сделать выгодные покупки или инвестиции.

Лев

Благотворительность из идеалистических побуждений принесет большое удовлетворение. Возможно, вы найдете оригинальные решения в профессиональной сфере. Судьба может преподнести сюрприз или неожиданное известие. Удастся сделать приятные покупки.

Дева

Дайте волю своему воображению – сегодня именно оно помогает достичь поставленных целей и преодолеть любые преграды. У представителей знака появляются отличные идеи, которые быстро находят поддержку. Кроме того, достижению успеха способствуют лидерские качества, которые вы проявляете очень своевременно.

Весы

Постарайтесь не судить о происходящем поверхностно – все события этого дня имеют весьма глубокую подоплеку. День подходит для аналитической работы, размышления о событиях давно минувших дней, переоценке ценностей, составления нового плана действий. А вот от физического труда лучше отказаться, поскольку он сегодня не только утомителен, но и травмоопасен.

Скорпион

Очень благоприятный день для общения. Даже если возникают разногласия, вы не допускаете ссоры, сглаживаете острые углы. С решением профессиональных задач удается справиться быстро благодаря помощи проверенных союзников. Любое сотрудничество, которое начинается в этот день, будет не только плодотворным, но и приятным.

Стрелец

Приятный день, полный веселья, позитивных эмоций, интересных встреч. Вам не сидится на месте, вы то и дело удивляете окружающих своими идеями, которые немедленно получают поддержку. Творческий потенциал очень высок; шедевра вы, возможно, и не создадите, но вещь, достойную внимания и восхищения, сделать наверняка сможете.

Козерог

Сильно влияние позитивных тенденций. В этот день перед вами открываются новые горизонты, многое становится возможным. Есть основания рассчитывать на повышение по службе или увеличение зарплаты. Из конкурентной борьбы вы наверняка выйдете победителем.

Водолей

Даже не пытайтесь остаться наедине со своими проблемами: окружающие просто жаждут вам помочь, так не стоит обижать их отказом. Можно найти покровителей среди влиятельных людей; причем начинающиеся отношения едва ли будут развиваться в чисто деловом русле. Ответственный, серьезный подход к выполнению профессиональных обязанностей помогает избежать ошибок.

Рыбы

Вам предстоит проделать большую работу, причем по большей части – самостоятельно. Союзники и помощники подтянутся позже, когда придет время делить награду. Отношения с руководством могут испортиться, если вы позволите себе какие-то критические замечания, хоть в чем-то выйдете за рамки своих полномочий.

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