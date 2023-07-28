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Любовный гороскоп на сегодня, 29 июля 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 29 июля 2023 года по знакам зодиака

23:21, 28 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 29 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Этот день поставит перед Вами довольно трудные задачи в области личной жизни, и никто не сможет их решить за Вас или вместо Вас. Ваш любимый человек будет тем более не помощником Вам в этом вопросе, поэтому звезды рекомендуют ни на кого не рассчитывать, а быстро сделать все самому, благо это в Ваших силах.

Телец

Тельцам на природу сегодня выезжать не рекомендуем, тем более с семьей, поскольку вероятность непогоды там, где Вы окажетесь, довольно велика. Если не хотите простуд и прочих неприятностей, лучше воздержитесь в этот день от созерцания природных красот и останьтесь дома.

Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будут очень нужны Ваши понимание и участие. Если он этого не получит, последствия могут оказаться самыми печальными, поэтому постарайтесь уделить ему как можно больше внимания и на все его фразы хотя бы кивать сочувствующе.

Рак

В этот день Ваш любимый человек чем-то Вас испугает. Причем, возможно, довольно сильно. Впрочем, велика вероятность и того, что это он так шутит, несколько своеобразно. Поэтому, если убедитесь в том, что ничего страшного на самом деле не произошло, не примените показать ему Ваше неудовольствие.

Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно завоевать Ваше внимание и расположение, поэтому может получиться так, что он начнет преувеличивать важность своих проблем и необходимость Вашего к ним внимания. Что ж, придется его в каком-то виде проявить.

Дева

Сегодня звезды рекомендуют Вам одеться как можно более ярко и празднично и по возможности провести ночь в огромной компании. Среди гостей наверняка найдется представитель противоположного пола, который обратит на Вас внимание и попробует подобраться поближе к Вашему сердцу.

Весы

У Весов сегодня все будет отлично. Успех в обществе будет Вам гарантирован. В любом, в какое ни попадете. Так что имеет смысл пытаться попасть в высшее. Но не пытайтесь немедленно найти там себе партию — скорее всего, нынче из этого ровным счетом ничего не выйдет. Блистайте независимо.

Скорпион

В этот день Вы будете загадочны и непостижимы как для Вашего любимого человека, так и для окружающих. Ваше поведение будет настолько непредсказуемым, а мотивы – настолько неясными, что близкие Вам люди будут теряться в догадках и домыслах. И совсем не факт, что смогут домыслить правильно.

Стрелец

Если у Вас еще нет хобби, сегодня Вы можете подумать над тем, чем Вам было бы интересно заняться в свободное время, и к тому же приносило пользу семье. Наш звездный совет — займитесь вышиванием, если, конечно, умеете держать в руках нитку и иголку. Теперь Вам не придется коротать время за просмотром глупых реалити-шоу.

Козерог

Не стоит слепо следовать советам психологов и авторов умных книг, которые пишут или говорят о том, какими должны быть идеальные отношения и как их строить. Особенно сегодня. Ваша жизнь и Ваша любовь — это исключительно Ваше дело, и если Вас и Вашу половинку всё устраивает, то не стоит что-то менять только потому, что так советуют «профессионалы».

Водолей

Если Ваш любимый человек еще не стал членом семьи, то, вполне возможно, скоро им станет. А посему его надо знакомить с родителями, дядями, тетями, братьями и сестрами. Если Вы действительно считаете, что это необходимо, поторопитесь: сегодня самый подходящий для подобных знакомств день.

Рыбы

Сегодня все то, что казалось Вам очевидным в Ваших отношениях с любимым человеком, может рухнуть, свестись на нет, стереться и исчезнуть. Однако в Ваших силах сохранить все это и даже приумножить – были бы силы, желание и терпение. А их у Вас должно быть предостаточно.

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня, 29 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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