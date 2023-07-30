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Любовный гороскоп на сегодня, 30 июля 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 30 июля 2023 года по знакам зодиака

00:35, 30 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 30 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня поведение любимого будет во многом нелогичным, непонятным и непредсказуемым, что, с одной стороны, очень усложнит Ваши с ним отношения, а с другой – сделает их куда более разнообразными, интересными и яркими. Главное, не бояться наделать ошибок.

Телец

Сегодня благоприятный день для того, чтобы вместе отправиться за покупками. Постарайтесь не только купить все то, что Вам и Вашему любимому человеку нужно для души и тела, но и получить удовольствие от этого увлекательного, но весьма утомительного марафона. Главное – захотеть.

Близнецы

Сегодня Вам стоит задаться вопросом, что именно Вы хотите от отношений с любимым человеком, чего ждете от вашего совместного будущего и какие планы на это самое будущее строите. Подключите к этому процессу и Вашу половинку – задумайтесь вместе.

Рак

В этот день Вам предстоит узнать, к кому еще неравнодушен Ваш любимый человек. Велика вероятность того, что Вашими основными соперниками окажутся работа, мама и любимая собака, однако все может оказаться и куда серьезнее. Продумайте линию своего поведения в самом неприятном случае — вдруг пригодится.

Лев

Сегодня любимый человек предложит Вам какую-то очень оригинальную идею, которая будет способствовать поднятию Вашего настроения и появлению широкой и искренней улыбки на Вашем лице. Постарайтесь ее поддержать, а его – поблагодарить, искренне и от души.

Дева

Сегодня звезды рекомендуют вам вместе посмотреть телевизор, причем желательно ту программу или тот фильм, которые вам нравятся одинаково, то есть без каких бы то ни было одолжений с одной из сторон. Смотреть в одном направлении полезно – это и мысли направляет в одно русло.

Весы

Сегодня Ваш любимый человек совершит в честь Вас какой-то подвиг. Возможно, он не спасет котенка из горящего дома и даже не переведет бабушку через дорогу. Однако вполне может предаться нелюбимому занятию – например, мытью посуды или подметанию коридора. И все ради любви!

Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек по Вашим глазам сможет прочесть всю гамму обуревающих Вас чувств. Этого не стоит бояться, просто об этом нужно знать и не удивляться, откуда Вашему самому близкому человеку все о Вас известно даже лучше, чем Вам самим. Можете у него бесплатные консультации брать, кстати.

Стрелец

В Ваши окна стучится ветер перемен! Впустить его или оставить снаружи — Ваше дело. И Вашего любимого человека, разумеется, тоже. Перемены обещают быть непредсказуемыми, и неизвестно, обрадуетесь Вы им или нет. Так что действуйте на свой страх и риск. Доверьтесь интуиции — больше Вам в этой ситуации ничего не поможет!

Козерог

Сегодня Вам стоит быть целиком и полностью искренним и откровенным с Вашим любимым человеком. Он почувствует фальшь незамедлительно, и либо демонстративно обидится, либо тихонько сделает для себя какие-то выводы. Второе будет, кстати, гораздо хуже.

Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что в Ваших с ним отношениях ничего не изменилось в худшую сторону. Придется Вам ему в этом помочь. Задача окажется не из простых, ибо он будет упорствовать в своем заблуждении, причем весьма серьезно.

Рыбы

В этот день у Вашей половинки будет для Вас важная новость. Она будет касаться непосредственно ваших отношений. Скорее всего, она будет приятной, хотя звезды Вам советуют на всякий случай приготовиться к неприятностям. Тогда от лучшего можно будет получить куда больше удовольствия.

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня, 30 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

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Автор: my-calend
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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