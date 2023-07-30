Гороскоп на сегодня, 31 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:05, 30 июл 2023

День не принесет значительных событий и важных перемен, но будет складываться довольно удачно. Он отлично подходит для любых дел, требующих нестандартного подхода, оригинальных решений, проявления фантазии. Творческий потенциал находится на высоком уровне.

Возрастают расходы, связанные с исполнением мимолетных желаний, развлечениями, капризами. Хотя все эти траты не наносят серьезного удара по состоянию кошелька, к финансовым вопросам все же следовало бы относиться более ответственно. Вторая половина дня благоприятна для личных контактов, но не подходит для деловых встреч и обсуждения проблем, связанных с работой, коммерческой или политической деятельностью.

Овен

Старайтесь заниматься только тем, что действительно вызывает у вас интерес и энтузиазм. Заставлять себя делать что-то пусть и важное, но не слишком увлекательное, в этот день бесполезно: вы все перепутаете, что-то забудете, рассердитесь на себя и окружающих, а результат не оправдает приложенных усилий. Можно покупать мелкую бытовую технику, а вот от приобретения одежды, аксессуаров, украшений лучше отказаться.

Телец

Этот день очень удачен. Он открывает перед представителями знака много интересных возможностей, позволяет Тельцам добиться успеха в сложных делах, решить важные вопросы. Хорошо проходят любые встречи; практически все люди, с которыми вы имеете дело, быстро проникаются к вам симпатией. Возможно получение помощи от особ, ранее поддерживавших ваших недругов.

Близнецы

Особенно удачным этот день не назовешь: с трудностями вы сталкиваетесь чаще обычного, исполнение желаний откладывается на неопределенный срок, к тому же приходится иметь дело с неприятными людьми. Возможны переживания и волнения, в напряженной ситуации будет трудно взять себя в руки, но вы все же примете правильное решение, если последуете совету хорошего знакомого.

Рак

Вы много заботились о других, пришло время заняться решением собственных проблем. Этот день отлично подходит для того, чтобы навести порядок в делах, определиться с приоритетами и планами на будущее. Возможно, вам придется пойти на хитрость, чтобы добиться своего; сегодня вы способны кого угодно ввести в заблуждение.

Лев

Этот день складывается для вас очень удачно. Есть шанс получить то, к чему вы давно стремились, изменить жизнь к лучшему. Велика вероятность профессиональных успехов, заключения выгодных сделок, проведения успешных переговоров. Вы – звезда, и окружающие готовы признать это.

Дева

Возможны поездки, в том числе и незапланированные. Будьте готовы к значительными расходам; лишь немногим представителям знака удастся избежать их. Возможны конфликты с высокопоставленными особами, людьми старшего возраста, представителями правоохранительных органов. Водителям не следует нарушать правила дорожного движения даже в мелочах.

Весы

Вы сможете достичь успеха благодаря помощи союзников, которые многое сделают для вас. Возможны перемены к лучшему в профессиональной сфере, есть шанс подняться по карьерной лестнице или получить заманчивое деловое предложение. Ваши идеи хороши, в этом никто не усомнится. Кто-то может позавидовать вашему успеху, но это едва ли помешает вам продолжить свое триумфальное восхождение.

Скорпион

Попытка собраться и одним махом решить все проблемы не принесет никакого результата. Рассеянность и несерьезное отношение к делам, желание все отложить на потом не дадут возможности сосредоточиться на выполнении конкретных задач. Лучше взять тайм-аут и провести время, отдыхая и развлекаясь.

Стрелец

Не стоит ломать себе голову, пытаясь решить чужие проблемы, гораздо разумнее будет заняться собственными. Появляется шанс одержать верх над давними недоброжелателями, обезоружить тех, с кем уже не раз приходилось бороться. Сегодня вас отличают не только энергичность и целеустремленность, но и находчивость, так что вашим конкурентам надеяться совершенно не на что.

Козерог

Легкий и радостный день, события которого вдохновят вас на подвиги как в профессиональной, так и в личной сфере. Сегодня вы не погружаетесь в заботы с головой, радуетесь жизни, не расстраиваетесь из-за мелких недоразумений, и правильно делаете. Возрастает ваша привлекательность для представителей противоположного пола, легко завязываются новые знакомства.

Водолей

Чем меньше внимания вы привлекаете к себе в этот день, тем лучше. Влияние неблагоприятных тенденций может быть сильным, но длительным не будет точно, поэтому стоит просто затаиться и переждать, отложив на время важные дела и серьезные переговоры. Принимать судьбоносные решения в этот день никак нельзя: слишком мало у вас информации. Возможны финансовые трудности, причина которых — ваше легкомысленное отношение к деньгам.

Рыбы

Не принимайте слишком близко к сердцу сложившуюся ситуацию. Постарайтесь взглянуть на обстоятельства под другим углом. Возможно, судьба подарит вам ценный урок. Не усугубляйте конфликт, а еще лучше – простите своих врагов и недоброжелателей. Старайтесь экономить силы, не планируйте энергозатратных дел.

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