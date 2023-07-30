Любовный гороскоп на сегодня, 31 июля 2023 года по знакам зодиака

22:09, 30 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 31 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто решиться на какое бы то ни было действие, и Вам придется его подтолкнуть, поддержать или удержать от важного шага. В общем, его благополучие окажется целиком и полностью в Ваших руках. Распорядитесь им с умом.

Телец

В этот день Вам стоит забыть об объективности и судить о Вашем любимом человеке исключительно с субъективной точки зрения. В конце концов, быть с ним именно Вам и никому, кроме Вас. А значит, при личном контакте никакие объективные нормы и принципы Вам не помогут.

Близнецы

У Вас сегодня может развиться мания величия по поводу того, что на днях Вас повысили в должности на работе. Теперь, очевидно, зарплаты Вы будете приносить в дом больше, чем ваш супруг(а). Звезды, однако, не советуют чересчур задирать нос. Фортуна переменчива, и жизнь состоит как из белых, так и из черных полос.

Рак

Для Раков, особенно родившихся в утренние часы, актуальной семейной проблемой будет нехватка у них свободного времени на общение с домашними. Более того, не исключено, что Вы окажетесь заняты настолько, что Вам недосуг будет не то что развлечься беседой — поесть спокойно. Придется, наверное, чем-то жертвовать!

Лев

В этот день все высшие силы, которые только существуют, будут на Вашей стороне. А значит, можете смело экспериментировать с Вашей личной жизнью, активно знакомиться с новыми перспективными людьми и ссориться со старыми и бесперспективными. Вполне возможно, это принесет свои плоды.

Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто угадать Ваше самое заветное желание и тем более его исполнить. Однако если у него это все же получится, он сделает Вас самым счастливым жителем этой маленькой голубой планеты. Может быть, стоит все же немного ему намекнуть на правильный ответ?

Весы

В этот день Вашему любимому человеку будет казаться, что Вы его за что-то недолюбливаете. Постарайтесь доказать ему обратное всеми возможными и невозможными способами, докажите ему, что он не прав, и он любим Вами, как никто другой. Это по силам Вам и только Вам.

Скорпион

Сегодня у Вас не останется времени на душевные терзания, переживания о неудавшейся личной жизни и волнения за непутевого любимого человека. Звезды не имеют никакого представления о том, чем можно быть настолько занятым, однако факт остается фактом. Не самым неприятным, кстати.

Стрелец

Если Вы заметили, что в последнее время ссор внутри вашей пары стало слишком много, попробуйте сегодня разобраться в их причинах. Желательно не в одиночку, а вдвоем. При этом постарайтесь, чтобы разговор был спокойным и конструктивным, а не перерос в очередную ссору. А то и такое случиться может.

Козерог

Никто не собирается Вас бросать, и нечего думать глупости. Ваша подозрительность, может, и имеет под собой определенные основания, но лишь в той части, где Вы анализируете собственное несовершенство.

Водолей

Сегодня Вам будет довольно трудно совладать с некоторыми факторами, которые будут препятствовать Вашей счастливой личной жизни. Однако если Вам всё же это удастся, Вы поймёте, что заслуживаете своего счастья в полной мере, на все сто и даже двести процентов.

Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что он поступает с Вами правильно, честно и откровенно. Однако если это действительно так, постарайтесь его в этом убедить: и Вам, и ему жить сразу станет проще, радостнее и спокойнее.

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