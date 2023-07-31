Гороскоп на сегодня, 1 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

22:38, 31 июл 2023

Начало дня будет удачным и простым. Многое получается легко, можно быстро справиться со сложным делом, разобраться в неоднозначной ситуации, найти ответы на многие вопросы. Очень комфортно чувствуют себя люди, которые привыкли прислушиваться к интуиции и знают, как трактовать ее подсказки.

Вторая половина дня складывается напряженно. Эмоциональный фон нестабилен, многие становятся раздражительными, нетерпеливыми, злятся на всех вокруг. Это может стать причиной переживаний и обид, привести к конфликтам на работе и дома.

Овен

Вы неосторожны, это может привести к серьезным проблемам. Возможны неприятные происшествия в поездках, не исключена потеря документов или денег. Нежелательно заниматься сложными делами, лучше ограничиться решением текущих вопросов. От магазинов лучше держаться подальше: велика вероятность неудачных покупок.

Телец

В этот день вы сможете окружить заботой тех, кого любите – это будет приятно и им, и вам. Вы с удовольствием занимаетесь семейными делами, решаете бытовые проблемы легко и как-то вдохновенно, даже к самым простым задачам подходите творчески. В ваш гостеприимный дом приходят друзья, вечер обещает приятное времяпрепровождение в хорошей компании.

Близнецы

Очень благоприятный день для общения с женщинами. Они будут и надежными деловыми партнерами, и бескорыстными помощницами, и приятными собеседницами. Кроме того, день обещает быть очень удачным с точки зрения романтических отношений; сделать его действительно незабываемым помогут ваша богатая фантазия и острая интуиция.

Рак

Подходящий день для реализации бизнес-планов и идей, касающихся вашей профессиональной деятельности. Можно искать новых союзников, использовать нестандартные методы решения текущих задач. Новые идеи быстро получают признание, что позволяет многим Ракам упрочить свои позиции, заручиться поддержкой влиятельных людей. Хороший день для начала изучения иностранного языка.

Лев

Благоприятный день для решения самых разных задач. Вы изобретательны и находчивы, легко справляетесь даже с самыми сложными делами, добиваетесь успеха там, где другие потерпели неудачу. Очень хорошо проходят деловые встречи с иностранцами, есть шанс найти новых партнеров за рубежом. Возможно приглашение на работу в международные компании.

Дева

День будет сложным. Приходится прикладывать много усилий, чтобы добиться нужного результата; люди, на помощь которых вы привыкли рассчитывать, могут подвести, хоть и не по своей воле. Разногласия с коллегами возникают чаще обычного, трудно найти общий язык даже с теми, кого вы раньше понимали с полуслова.

Весы

Вы не отказываетесь от своих планов, даже если что-то идет не так, и правильно делаете: этот день будет очень удачным для тех, кто не боится быть настойчивым. Возможны разногласия с коллегами и руководством, однако вы сможете отстоять свою точку зрения, а развитие событий докажет, что вы были правы, а ваши оппоненты заблуждались.

Скорпион

Это благоприятный день, который может быть связан с очень значительными успехами именно в той сфере, которая для вас особенно важна. Не сходите с избранного пути: он непременно приведет вас к цели. Поддержку окружающих вы получите во второй половине дня, уже справившись к этому времени с самыми серьезными затруднениями.

Стрелец

Высок творческий потенциал, вы принимаете оригинальные, смелые решения, которые оказываются верными. Вероятны значительные достижения в профессиональной сфере, есть шанс подняться по карьерной лестнице или получить заманчивые предложения. День подходит для деловых встреч, в том числе – на самом высоком уровне.

Козерог

Решения, принятые в этот день, стоит воплотить в жизнь – они изменят ее к лучшему. Этот день хорошо подходит для общения с людьми, которые важны для вас, поиска не только союзников, но и влиятельных покровителей. Открываются возможности для профессионального роста, появляется шанс сменить работу на более интересную и высокооплачиваемую.

Водолей

В целом все неплохо. Кое-где неприятности случаются, но вы так энергичны, жизнерадостны и веселы, что просто не обращаете на них внимания. Ваши успехи во всех начинаниях столь велики, что внушают окружающим зависть. Но она сменится куда более позитивными чувствами, когда все увидят, с какой щедростью вы делитесь плодами своих побед.

Рыбы

Неожиданно сложной оказывается задача, с которой вы рассчитывали справиться почти молниеносно. Не исключено, что придется звать кого-то на помощь, чтобы довести дело до конца. Если в этот день вы отправляетесь в поездки, будьте готовы к тому, что они затянутся и окажутся более напряженными и утомительными, чем можно было ожидать.

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Автор: my-calend