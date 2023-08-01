Гороскоп на сегодня, 2 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

22:14, 01 авг 2023

Начало дня требует осторожности. В это время очень легко поддаться чужому влиянию, сделать то, о чем вскоре придется пожалеть. Лучше не предпринимать ничего важного хотя бы до полудня. Позже влияние позитивных тенденций усилится, станет ясно, что нужно сделать, чтобы достичь поставленных целей. Даже люди, обычно склонные сомневаться и подолгу обдумывать каждый шаг, быстро примут верные решения.

Вторая половина дня очень плодотворна. Она одинаково хорошо подходит и для решения профессиональных задач, и для семейных дел.

Овен

Большая часть дня проходит под влиянием благоприятных тенденций, лишь в конце его могут возникнуть мелкие затруднения. Впрочем, вы не принимаете проблемы близко к сердцу, и именно поэтому справляетесь с их решением гораздо быстрее, чем представители других знаков.

Телец

Мелкие неприятности станут причиной ваших негативных эмоций. Вы можете столкнуться с последствиями плохо сделанного ремонта, неисправностью оборудования. Не следует исключать человеческий фактор: уменьшить его влияние будет вашей основной заботой. Определенные трудности могут присутствовать в общении с партнерами.

Близнецы

Сегодня вы проявляете редкую целеустремленность и даже в самых неблагоприятных обстоятельствах сохраняете верность своим идеям и планам. Возможны серьезные разногласия с деловыми партнерами; на смену старым союзникам приходят новые, причем сотрудничество с ними будет не только плодотворным, но и приятным. Вероятно начало служебного романа.

Рак

Вы слишком остро реагируете на события этого дня, сосредоточиться на делах и подойти к решению проблем конструктивно будет нелегко. Раздражает необходимость заниматься скучными текущими делами. Если есть возможность, поручите их кому-нибудь другому, а сами займитесь тем, что требует фантазии и творческого подхода.

Лев

Будьте готовы к тому, что любые дела, которые вы начнете в этот день, займут больше времени, чем вы ожидали. Поначалу это будет даже забавно, уж очень нелепы причины задержек, но позже происходящее начнет раздражать не на шутку. В середине дня придется пойти на уступки, отказаться от каких-то своих планов, чтобы сохранить хорошие отношения с близкими.

Дева

И самые важные успехи, и самые серьезные неудачи этого дня связаны с взаимодействием с другими людьми. Удается найти общий язык – и все идет хорошо; не удается – вам можно только посочувствовать. При благоприятном стечении обстоятельств возможны денежные поступления, получение помощи от близких людей.

Весы

Не спешите принимать решения, обдумывайте каждый свой шаг, даже незначительный — это единственный способ избежать ошибок. Деловые переговоры проходят очень напряженно, вам трудно сопротивляться давлению; многие представители знака соглашаются на заведомо невыгодные условия сотрудничества.

Скорпион

Если вы посвятите этот день какому-то полезному и важному делу, то наверняка преуспеете. Работать (в самом широком смысле этого слова) у вас получается очень хорошо, а вот отдыхать – несколько хуже. Так что не предавайтесь праздности и лени: им сопутствуют скука и плохое настроение.

Стрелец

Очень высока деловая активность. Удается получить ответы на важные вопросы работы и карьеры, внести необходимые коррективы в свои планы. Вы не только приспосабливаетесь к обстоятельствам, но и используете их в своих интересах, поэтому успехи могут быть очень значительными. Правда, отношения с руководством оставляют желать лучшего, и причина этого – ваших резких высказываниях, критике, не смягченной тактичностью.

Козерог

Благоприятный день для контактов с представителями органов власти. Можно заниматься оформлением документов, решать юридические вопросы. Хорошо складываются отношения с руководством: вы не упускаете возможность продемонстрировать свой профессионализм и деловые качества. Возможны денежные поступления и удачные инвестиции.

Водолей

Значительная часть дня проходит в тревожном, но напрасном ожидании известий. За некоторые дела действительно не стоит приниматься, не получив полной информации, но есть и задачи, решение которых вы откладываете без всяких уважительных причин.

Рыбы

Вы хотите одержать победу, но не хотите даже пальцем пошевелить ради этого. Позиция не самая разумная и выигрышная. Есть шанс, что вам повезет, но если вы хотите действительно значительных успехов, придется потрудиться от души. Лень, отсутствие энтузиазма, небрежность – путь к потерям, мелким, но многочисленным.

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Автор: my-calend