Любовный гороскоп на сегодня, 2 августа 2023 года по знакам зодиака

22:18, 01 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 2 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня у Вашего любимого человека будет очень много дел, которые поглотят его с головой, и Вам останется лишь ждать терпеливо, когда же они все-таки закончатся. Однако ищущий всегда обрящет, а ждущий – дождется. Будет и на Вашей улице праздник, совсем скоро.

Телец

Сегодня Вашему любимому человеку не будет нравиться что-то в Вашем поведении, однако он вполне может постесняться сделать Вам замечание или просто сообщить о своем недовольстве. Постарайтесь ничем не спровоцировать его неудовольствие или хотя бы узнать о его причинах.

Близнецы

У Близнецов сегодня вероятны проблемы деликатного характера — не исключено, что Вас врасплох застанут гости, а Вам нечего подать на стол, да и вообще не до этого. Не смущайтесь, предложите, что можете — Вас никто не заставляет тратить излишние усилия на проявление гостеприимства. И тем более — втягивать в это дело свою ни в чем не виноватую половину.

Рак

У Раков сегодня, вероятно, могут возникнуть какие-то мелкие проблемы. Или проблемы с кем-то мелким, возможно — с детьми, если таковые имеются. Старайтесь не вступать в пререкания с ними — Вы наверняка проиграете словесную битву.

Лев

Сегодня Вы поймете, что не можете требовать от Вашего любимого человека того, что обычно требовали от всех остальных представителей противоположного пола, наделенных этим статусом. Так ли это хорошо? И не надеваете ли Вы розовые очки, которые однажды вполне могут разбиться?

Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет интересно выяснить причины Вашего поведения. И даже если никаких особенных причин не будет, да и поведение не сильно будет отличаться от обычного, звезды рекомендуют что-нибудь придумать, ибо в противном случае Вас заподозрят в неискренности.

Весы

Сегодня Ваша любовь позволит Вашему любимому человеку измениться в лучшую сторону, причем объективно в лучшую. Однако через некоторое время он вполне может пожалеть о том, что пошел у Вас на поводу и начал меняться. Будьте готовы к тому, что сила действия равна силе противодействия.

Скорпион

Сделайте сегодня все возможное для того, чтобы Ваш любимый человек почувствовал себя настоящим героем. Пусть он увидит и узнает, что Вы восхищаетесь им, что Вы гордитесь им и тем, чего ему удалось добиться. Ему это действительно очень нужно сейчас, а Вам не так трудно будет удовлетворить это его желание.

Стрелец

Сегодня даже звезды будут завидовать Вашему счастью. Давно они ни в одной паре не видели такой редкой гармонии. И ссоры этой самой гармонии не помеха — Вы очень хорошо и быстро будете обращать их в шутку. Впрочем, ссор в этот день быть не должно: только улыбки, смех и нежность, в огромных количествах.

Козерог

Не стоит заходить за черту и перегибать палку. Если Ваш любимый человек не хочет Вам о чем-то рассказывать, прячется от Вас, закрывается, то не надо ни на чем настаивать. Правды Вы все равно не добьетесь, а вот на грубость нарваться можете. И Вы даже не представляете на какую!

Водолей

Водолеи, будьте сегодня особенно осторожны с водой и всем, что с ней связано. Перед уходом на работу не забудьте убедиться, что краны на кухне и в ванной надежно закрыты. Если допустите оплошность, праведного гнева соседей Вам избежать не удастся. У Вас же жилище может превратиться в Ноев ковчег в современном исполнении.

Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто что-то Вам доказать, и не потому, что Вы будете таким недоверчивым, а просто в силу определенных обстоятельств, ни от Вас, ни от него не зависящих. Разве что Вы неожиданно окажетесь сильнее их всех вместе взятых.

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Автор: my-calend