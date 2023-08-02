Гороскоп на сегодня, 3 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

21:38, 02 авг 2023

Трудно будет сохранять спокойствие в начале дня: это время насыщено сильными эмоциями, яркими переживаниями. Важные разговоры лучше вести с женщинами, поскольку с ними оказывается проще найти общий язык. Многие становятся чувствительными к критике, обижаются из-за пустяков, но это не приводит к серьезным проблемам в общении.

Вторая половина дня подходит для решительных действий. В это время даже люди, привыкшие тщательно обдумывать каждый шаг и никуда не спешить, стараются как можно быстрее перейти от слов к делу.

Овен

Проведите этот день спокойно, без суеты и спешки. Не стоит рисковать, браться за дела, которые кажутся хоть немного сомнительными. Интуиция может вас подвести, поэтому при принятии решений лучше полагаться на логику и здравый смысл. Нежелательны деловые контакты, особенно – с людьми, занимающими более высокую позицию.

Телец

День неплохо подходит для рутинных дел, решения текущих задач. Творческий потенциал невысок, вы не можете похвастаться новыми идеями, но прекрасно обходитесь без них. Этот день будет удачным для Тельцов-руководителей: они могут доверять подчиненным и не опасаться подвоха.

Близнецы

Благоприятный день для любых встреч. Можно обсуждать важные вопросы, не опасаясь, что возникнут разногласия, из-за которых отношения испортятся надолго. Вы легко находите общий язык с представителями противоположного пола, с удовольствием кокетничаете и флиртуете. Появляется возможность освободиться от всего, что мешало вам двигаться вперед, никого при этом не обидев.

Рак

Преобладает влияние позитивных тенденций, если какие-то трудности и возникают, то только временные и легко преодолимые. Можно вернуться к каким-то ранее составленным планам, воплотить в жизнь то, что было давно задумано. Благоприятный день для обсуждения с руководством важных вопросов, а также выхода на новую работу.

Лев

Возможно получение денег, в том числе из неожиданного источника. Можно делать крупные покупки. А еще этот день подходит для того, чтобы готовиться к отпуску и покупать все, что нужно для отдыха.

Дева

Напряженный день. Помните, что вторая его половина значительно удачнее первой, и не планируйте на утро важных дел, требующих собранности и высокой концентрации внимания. А вот физические нагрузки, танцы, прогулки будут кстати. Делайте только запланированные покупки, не тратьте лишнего, пытаясь побаловать себя, поднять себе настроение.

Весы

День обещает грандиозные перемены к лучшему в личной жизни. Одиноких представителей знака ждут судьбоносные встречи, некоторым Весам представится шанс найти любовь в Интернете. Не стоит отказываться и от посещения дружеских вечеринок – вероятность интересных знакомств очень велика.

Скорпион

Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается очень удачно. Есть возможность не только научится чему-то новому, но и найти применение ранее полученным знаниям. На друзей, коллег и единомышленников можно положиться: они не подведут вас, дадут хорошие советы. На ваши плечи ложится ответственность за решение каких-то важных вопросов, но вы ничего не имеете против.

Стрелец

День не представляет собой ничего особенного, но вам все же нравится. Настроение будет хорошим до самого вечера, достаточно любого пустяка, чтобы вас порадовать. Любимый человек готов окружить вас вниманием и заботой, и вы отвечаете тем же. День подходит и для общения с друзьями, которые охотно поддержат любые ваши идеи.

Козерог

Вы сегодня на себя не похожи: никак не можете сосредоточиться, беретесь то за одно, то за другое, забываете о том, что запланировали, буквально «тонете» в каких-то мелких и незначительных делах. Возможно получение неприятных известий (не исключено, что информация искажена, так что прежде чем расстраиваться, нужно все проверить).

Водолей

Вами очень легко манипулировать. Вы так легко верите в то, что вам нравится, что некоторые просто не могут этим не воспользоваться. Порой интуиция подсказывает вам, что стоило бы быть осторожнее, но вы не считаете нужным прислушиваться. Очень велика вероятность неудач в коммерческой деятельности. Рекомендуется воздержаться от заключения сделок.

Рыбы

Вы отлично ладите с коллегами, руководством и деловыми партнерами и именно поэтому добиваетесь успехов в профессиональной сфере. Есть возможность проявить себя с лучшей стороны, продемонстрировать, что вы способны справиться с новыми обязанностями, готовы занять более высокую должность. Очень благоприятный день для учебы и повышения квалификации.

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Автор: my-calend