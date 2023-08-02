Любовный гороскоп на сегодня, 3 августа 2023 года по знакам зодиака

21:42, 02 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 3 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня Вы найдете себе с помощью Интернета удивительно интересного собеседника, который, вполне возможно, скоро станет Вам дальше больше чем другом. Однако виртуальными знакомствами все же увлекаться не стоит — они не всегда имеют свойство переходить в реальную жизнь.

Телец

Возможно, сегодня вечером возлюбленный поделится с Вами информацией, выслушивание которой не доставит Вам особой радости. Ваша главная задача — справиться с собой и не показать виду. Близкому человеку нужна Ваша поддержка, а не поучения, вот ее и окажите. Только не надо думать, что Вы приносите себя в жертву — ничего особенного Вас никто делать не заставит.

Близнецы

Вам сегодня будет очень ловко удаваться выходить сухим из воды. Даже если Вы будете безбожно врать Вашему любимому человеку, он все равно Вас ни в чем не заподозрит и примет Ваши увещевания за чистую монету. Только увлекаться этим не стоит: тайное рано или поздно всегда становится явным.

Рак

Даже если Вы сегодня поссорились с Вашим любимым человеком, не стоит ни с кем делиться переживаниями. Недоразумение, возникшее между вами, совсем скоро уляжется, а вот неприязнь по отношению к нему у Ваших друзей и знакомых останется. Как Вам потом с нею бороться?

Лев

Сегодня звезды рекомендуют Вам с Вашим любимым человеком сходить в магазин и купить там что-нибудь совершенно ненужное в быту или хозяйстве, но бесконечно приятное для души и тела. Например, красивую картину или милый коврик на стену. Они придадут тепло и уют вашему жилищу.

Дева

В этот день Вашему любимому человеку захочется поразить Ваше воображение чем-то особенным, запоминающимся и неповторимым. Даже если Вы результат его работы мысли таковым считать и не будете, хотя бы притворитесь. Пусть Ваше восхищение подвигнет его на новые, действительно умопомрачительные подвиги!

Весы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется добиться от Вас невозможного, и он приложит для реализации своего коварного плана все мыслимые и немыслимые усилия. Самое забавное, что он не будет понимать, что сделать Вам предстоит именно невозможное, и Вам придется это ему долго объяснять.

Скорпион

Сегодня в ваших отношениях все может оказаться совсем не так радужно, как Вам этого хотелось бы. Впрочем, если не задумываться, то может показаться, что на самом деле проблем никаких и нет, и все они – не более чем плод Вашего воображения. Может быть, так все и оставить?

Стрелец

Сегодня Вы можете неожиданно для себя влюбиться. Звезды не обещают Вам глубокого и сильного чувства, однако пронзительным оно будет точно. Поэтому лучше за приготовление еды и не браться: обязательно пересолите. Да и вообще будете довольно опасным элементом для современного нормального общества.

Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку захочется поближе познакомиться с дорогими Вам людьми. Если Вы считаете, что знакомство будет приятным для всех сторон, постарайтесь организовать встречу с максимальной оперативностью, пока энтузиазм не пропал.

Водолей

Сегодня Вас ждут неожиданные знакомства с представителями противоположного пола, причем настолько неожиданные, что Вы сами будете потом удивляться, как у Вас так получилось: по логике вещей не должно было бы. Впрочем, наверное, новогодние чудеса для Вас продолжаются…

Рыбы

Сегодня у Вас появится уникальная возможность завязать длительные романтические отношения с неким представителем противоположного пола. Однако перед тем как дать ему согласие или отказать, задумайтесь и не забудьте проконсультироваться с Вашим сердцем, оно не обманет.

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Автор: my-calend