Гороскоп на сегодня, 4 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

22:51, 03 авг 2023

Непростой день, связанный с крушением иллюзий, освобождением от напрасных надежд. Кое-кому ценой немалых усилий удастся сохранить розовые очки, но это едва ли приведет к чему-то хорошему. Можно сказать, что этот день связан с неприятными, но важными уроками, болезненным и одновременно бесценным опытом. Многие почувствуют, что стремительно, буквально за считаные часы повзрослели, и теперь готовы взять на себя ответственность за других.

Важны предусмотрительность, осторожность. Не стоит рассчитывать на то, что все будет получаться легко, но и унывать не нужно: настойчивость и твердость позволят добиться желаемого во всех сферах жизни.

Овен

Вы совершенно уверены, что любое море вам по колено – и, похоже, сегодня это действительно так. Овны блестяще справляются с тем, что оказалось не под силу представителям других знаков, находят выход из положения, которое окружающие сочли тупиковым. День подходит для заключения сделок и обещает получение прибыли.

Телец

Для вас этот день складывается вполне удачно. Как бы ни развивались события, вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно, а интуиция подскажет, как нужно действовать. Найдите время для любимого дела, занимайтесь им спокойно и без спешки – это позволит настроиться на позитивный лад, отбросить неприятные переживания.

Близнецы

День проходит в домашних заботах. Близкие нуждаются в вашем внимании, которым вы готовы окружить их. Удается найти общий язык со старшими родственниками, поладить с теми, с кем вы раньше часто ссорились. Правда, на новых знакомых ваше дружелюбие может произвести ложное впечатление: его сочтут признаком слабости.

Рак

Не стоит принимать поспешных решений и делать крупные покупки. Напряжение и желание успеть все не будут способствовать положительному настрою. Стоит умерить свои аппетиты и просто отдохнуть. Возможно, придет не слишком приятное известие издалека или произойдет встреча с кем-то, кто вам неприятен.

Лев

Вероятность успеха в больших начинаниях невелика, а вот с мелкими делами вы быстро справитесь. Если на этот день запланирована поездка, отправиться в дорогу лучше в первой половине дня – в это время и путь покажется легче, и вероятность неприятностей будет ниже. А вот для встреч, напротив, хорош вечер: в это время все (и вы в том числе) будут настроены на спокойный, конструктивный диалог.

Дева

В начале дня возможны проблемы; особенно велико влияние негативных тенденций на сферу личных отношений. Серьезные проблемы могут возникнуть у тех, кто ведет какой-то бизнес вместе с близкими людьми или испытывает нежные чувства к коллеге или деловому партнеру. Любое смешение личных и коммерческих интересов крайне нежелательно.

Весы

Используйте этот день для того, чтобы настроиться на деловой лад, пополнить запасы энергии – она вам вскоре понадобится. День подходит для подготовки к чему-то важному и значительному, и не так уж важно, что именно это будет: какой-то профессиональный проект, путешествие, торжественное мероприятие, событие семейного характера.

Скорпион

Вы полны жизненных сил и энергии, почти не чувствуете усталости, даже если работать, в том числе и физически, приходится больше обычного. Можно трудиться самостоятельно, а можно принять участие в реализации каких-то совместных проектов: в любом случае вам будет сопутствовать удача.

Стрелец

Будьте разборчивы в общении. Это один из тех дней, когда быть одному действительно гораздо лучше, чем находиться в компании кого попало. Кстати, в одиночестве лучше думается, а поразмыслить вам есть над чем. Даже самые необычные идеи, приходящие в вашу голову, заслуживают пристального внимания и серьезного рассмотрения. Есть шанс придумать нечто совершенно новое.

Козерог

Удачный день для построения планов и их реализации. Вы наверняка приложите все усилия, для того чтобы успешно довести начатое до конца. Сейчас вас вряд ли может что-нибудь остановить. Однако постарайтесь не брать на себя слишком много обязательств.

Водолей

Возможны проблемы на работе, трудности в общении с коллегами и руководством. Кажется, что вас недооценивают, а ваш труд не оплачивается должным образом – многие представители знака задумаются о смене работы. Середина дня порадует хорошими известиями и заманчивыми предложениями, которые можно принимать без долгих раздумий.

Рыбы

Подходящий день для того, чтобы разобраться в чем-то сложном и непонятном. Вам приятно поломать голову, подумать о том, как события могут развиваться дальше. Интуиция ваша не слишком красноречива, но нечто полезное извлечь из ее подсказок все же можно. А вот о советах окружающих этого не скажешь: нет от них никакого толку.

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Автор: my-calend