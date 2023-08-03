Любовный гороскоп на сегодня, 4 августа 2023 года по знакам зодиака

22:55, 03 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 4 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня Вы с любимым человеком будете довольно долго дискутировать на какие-то отвлеченные темы, не имеющие, по большому счету, к Вам никакого отношения. Что есть добро и зло? Есть ли жизнь на Марсе? И если кит со слоном подерутся, то кто победит? Только не ссорьтесь.

Телец

В этот день перед Вами и Вашим любимым человеком встанет проблема. Ее можно решить совместными усилиями, а можно обойти, сделав вид, что ее нет. Какая из этих дорожек правильная – пока непонятно, но решение придется принимать уже в этот день, причем незамедлительно.

Близнецы

Вам кажется, что Ваша половинка – сильный человек? Духовно или физически – неважно. Сегодня Вам придется убедиться в том, что это не всегда так. Оказывается, она очень хрупкая и ранимая. Не дайте ей сломаться, поддержите ее в трудный для нее момент. Для нее сейчас это очень важно.

Рак

Сегодня Вашим главным помощником в Вашей личной жизни станет мобильник. Он и только он будет сообщать Вам необходимые сведения про Вашего любимого человека в самый нужный момент, причем источником информации совсем не обязательно будет именно Ваша половинка.

Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять Ваши истинные желания и намерения. Он будет стараться вывести их логическим путем, но верного результата никто гарантировать ему не сможет. Разве что Вы сами смилостивитесь и подскажете.

Дева

Ваша проблема решится только в том случае, если Вы поставите перед собой конкретную цель: к чему Вы хотите прийти, — и сможете объяснить ее доходчиво Вашему любимому человеку, чтобы и он ее увидел. Только цель эта должна быть очень конкретной, без каких бы то ни было словесных размытостей и метафор.

Весы

Откровенность — это, конечно, здорово, но, увы, не со всеми. Сегодня эту роскошь Вы можете себе позволить только с Вашим любимым человеком, да и то только в том случае, если на двести процентов уверены, что он Вас поймет и простит. Если же такой уверенности нет, о своих проблемах лучше написать, а потом стереть или сжечь, чтобы никто не узнал и даже не догадался.

Скорпион

Сегодня Вам принципиально не захочется быть старшим, мудрым и всезнающим человеком рядом с Вашей половинкой. Скорее, Вас наоборот будет тянуть в детство, беззаботность и безбашенность. Хочется верить в то, что Ваш любимый человек с радостью Вам подыграет.

Стрелец

Если у Вас были какие-то проблемы в личной жизни, то сегодня они начнут медленно, но верно сходить на «нет». Причем процесс будет проистекать совершенно независимо от Вас и даже, возможно, незаметно. Однако результат будет очевиден, и Вам придется лишь в радостном изумлении развести руками.

Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что именно он должен сделать для того, чтобы Вам с ним было хорошо, тепло и уютно. Поэтому он будет стараться поступать и так, и эдак, что повлечет за собой множество обиднейших ошибок с его стороны и несколько расстройств с Вашей.

Водолей

Этот день для вашего тандема будет спокойным и безоблачным. Солнце будет светить вам ярко и одинаково, температура окажется умеренной и благоприятной для совместной жизнедеятельности… В общем, вполне приятный штиль, которым можно наслаждаться, благо он ненадолго.

Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что хорошо и что плохо. Вам придется вспомнить старое стихотворение Маяковского на эту тему и, подобно терпеливому отцу, объяснять новоявленному крошке-сыну прописные истины. У Вас обязательно все должно получиться.

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Автор: my-calend