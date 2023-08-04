Гороскоп на сегодня, 5 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

21:18, 04 авг 2023

Непростой день. Появляются новые цели и планы, но для того чтобы достичь желаемого, собственных сил может оказаться недостаточно. Ищите союзников, старайтесь заинтересовать своими идеями окружающих. Вероятны встречи с людьми, совсем не похожими на тех, кого вы знали раньше. Захочется произвести на них хорошее впечатление, но для того чтобы сделать это, придется потрудиться.

Полезны любые занятия, позволяющие дать волю фантазии, творчески взглянуть на привычные вещи. Не бойтесь нарушить обычный ход событий, сделать то, что раньше не приходило в голову.

Овен

Есть шанс добиться отличных результатов в работе, одержать верх над соперниками и обезоружить недоброжелателей. Придется пойти на риск, но вас это ничуть не смутит и не испугает; интуиция подсказывает, когда следует действовать, а когда лучше уйти в тень и переждать.

Телец

Главное событие этого дня – получение информации, в которой вы очень нуждались. Вы ожидали ее с большим нетерпением, и поступает она без опозданий – пришло время подумать, как вы ею воспользуетесь. Желательно не сосредотачиваться на собственных интересах, а подумать и о других людях: ваше умение помогать сегодня очень востребовано.

Близнецы

Прекрасный день для встреч – вы обаятельны и милы, каждый будет рад с вами пообщаться. Легко завязываются новые знакомства, вам даже не нужно проявлять инициативу: желающих заслужить вашу симпатию и так хоть отбавляй. Если вы хотите перемен в личной жизни, стоит провести этот день вне дома.

Рак

День нестандартных решений; нет такого правила, которое вы сегодня не захотели бы нарушить. К счастью, разумная осторожность вам не изменяет, а потому опасными экспериментами вы не увлекаетесь.

Лев

Для того чтобы добиться успеха, необходимо объявить войну собственным слабостям и победить в ней. Не ленитесь, не откладывайте дела, занимайтесь не только тем, что вас интересует, общайтесь не только с теми, кто вам приятен, не тратьте время зря — все это звучит скучно и не слишком вдохновляет, но иначе поставленных целей не достичь. И не верьте тем, кто обещает легкие деньги: финансовая картина изменится к лучшему, только если вы приложите для этого усилия.

Дева

Благоприятный день для работы, с решением самых сложных профессиональных задач вы справляетесь на удивление быстро. Удается найти применение своим талантам; творческий потенциал очень высок, все ваши идеи хороши и быстро получают поддержку близких. Стоит помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации: вам это будет нетрудно.

Весы

Даже в сложных ситуациях вы сохраняете хорошее настроение. День хорошо подходит для новых начинаний, творческих занятий, самовыражения. Вы способны самостоятельно найти ответы на все вопросы, которые вас интересуют.

Скорпион

Финансовая картина дня неблагоприятна, поэтому с деньгами нужно обращаться очень осторожно, особенно если дело касается значительных сумм. Вам хочется побаловать себя и близких людей, но не стоит забывать о том, что не всегда для этого необходимы колоссальные расходы. Например, если вы хотите обновить гардероб, можно не покупать новые вещи, а поэкспериментировать со старыми.

Стрелец

В этот день желательно и полезно импровизировать, отказываться от сложившихся привычек и даже нарушать традиции (не выходя при этом за рамки здравого смысла). Появляются новые идеи, поступают заманчивые предложения – с профессиональной точки зрения день будет весьма насыщенным.

Козерог

День не из самых лучших. Вас многое раздражает и мало что радует. Есть и хорошая новость – вы способны повлиять на собственное настроение, изменить его на более позитивное. Окружающие настойчиво пытаются вас развеселить, старайтесь реагировать на их попытки хотя бы вежливой радостью, а не откровенным раздражением. Если в этот день вы позволите себе резкие высказывания, то позже о них пожалеете.

Водолей

Даже если что-то идет не так, как хотелось бы, вы не теряете оптимизма. Он оказывается заразительным, вам удается поднять настроение окружающим, избавить их от неприятных мыслей. Сегодня к вам тянутся за моральной поддержкой особы, которые не могут справиться со своими проблемами; таким людям вы даете очень хорошие советы, не превращаетесь в молчаливую и терпеливую «жилетку» для слез.

Рыбы

Не преувеличивайте значения трудностей, возникающих в этот день – все преграды будут преодолены, если вы не отступите, и достичь поставленных целей удастся. Не слушайте тех, кто будет пытаться сбить вас с толку и убеждать бросить начатое: руководствоваться следует собственным здравым смыслом.

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Автор: my-calend