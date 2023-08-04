Любовный гороскоп на сегодня, 5 августа 2023 года по знакам зодиака

21:22, 04 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 5 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день Вашему любимому человеку потребуется Ваша помощь, и Вам придется приложить все возможные и невозможные усилия для того, чтобы помочь ему выбраться из того болота, в которое он нечаянно попал. Да, нелегкая это забота – из болота тащить бегемота, но Вам она по плечу.

Телец

Сегодня Вам стоит поберечь Ваше здоровье и избегать любых мероприятий, которые могли бы ему навредить. Поэтому даже если Ваш любимый человек предложит Вам очень романтическую прогулку, звезды рекомендуют отказаться.

Близнецы

Сегодня Вы поделитесь с Вашим любимым человеком безумной идеей, которая его почему-то очень вдохновит и заставит начать интенсивно думать в сторону ее реализации. Главное, чтобы Вы сами не остыли в процессе ее разработки и реализации, ибо это может разочаровать Вашу половинку.

Рак

Сегодня Вам не стоит бояться признаваться в своих чувствах. Опасения, что Вас поднимут на смех, совершенно безосновательны. В какой угодно другой день, но не в этот.

Лев

В этот день Вашему некогда любимому человеку вздумается вернуть Вашу любовь, возобновить ваши отношения и начать переписывать вашу историю с чистого листа, белого, как свежевыпавший снег. Но Вы-то помните, что этот самый снег скрыл от Ваших глаз. А ведь когда-нибудь он растает.

Дева

Сегодня Вы будете чувствовать себя значительно старше своего возраста. Может быть, потому что Ваш любимый человек скоропостижно впадет в детство, и Вам придется нести за его жизнь и здоровье полную ответственность? Или потому что именно на Ваши плечи ляжет решение проблем вашего тандема?

Весы

Сегодня Вы с удивлением оглянетесь назад и увидите себя в прошлом. И очень удивитесь, как Вы могли быть таким, встречаться с этим человеком, да еще и вести себя подобным образом. Впрочем, если бы в Вашей жизни не было этого периода, возможно, Вы бы никогда не были счастливы в личной жизни так, как сейчас.

Скорпион

В этот день Вам обязательно нужно будет закончить какое-то очень важное дело, никак не связанное с Вашей личной жизнью. Однако личная жизнь, как водится, напомнит о себе, громко заявляя о своих правах на Вас. Либо уши заткнуть придется, либо уступить ее мольбам.

Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется надолго Вас от себя отпускать, даже если Вам позарез надо будет куда-либо отлучиться, пусть и ненадолго. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы разлука прошла как можно более безболезненно для обеих сторон.

Козерог

Сегодня Вам очень захочется рассказать о своих проблемах представителю противоположного пола. Что ж, проблем с поисками собеседника у Вас не будет — он найдется довольно быстро и более чем удачно. Но не побоитесь ли Вы делиться с ним самым сокровенным, что у Вас есть?

Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет о чем Вам рассказать и чем с Вами поделиться. Звезды рекомендуют внимательно прислушаться к тому, что Вам будут говорить, и принять к сведению полученную информацию, потому что рано или поздно она Вам обязательно пригодится.

Рыбы

Направьте сегодня свою энергию в мирное русло, иначе она разрушит все вокруг! День может принести новости, которые Вас либо очень сильно либо расстроят, либо здорово обрадуют. Ваша реакция может быть непредсказуемой. Звезды не советуют Вам крушить все вокруг — мебель денег стоит!

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Автор: my-calend