Гороскоп на сегодня, 6 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

23:33, 05 авг 2023

Возникает масса идей, которые просто не могут быть реализованы в силу объективных причин. Важно не сражаться за невозможное, а переключиться на то, чего действительно можно добиться. Нежелательно отправляться в поездки в новые для вас районы, ставить эксперименты на кухне. Разумным будет следовать сложившимся традициям.

Этот день не подходит для интеллектуальной деятельности, да и вообще для любой трудной работы. Однако его можно посвятить отдыху, приятному общению, романтическим свиданиям и общению с близкими.

Овен

Вы нетерпеливы и раздражительны, принимаете важные решения, не считаясь с мнением других людей, и наживаете себе врагов. Возникают финансовые затруднения, причем часто по вашей вине; вы склонны тратить значительно больше, чем можете себе позволить.

Телец

Вы очень болезненно реагируете на любую критику, чужое мнение оказывается для вас важнее собственного. Часто вы приносите свои интересы в жертву желаниям окружающих только для того, чтобы произвести хорошее впечатление (хотя в этом нет никакой необходимости). Многие Тельцы, стремясь понравиться новым знакомым, совершают поступки, на которые в другие дни ни за что бы не отважились.

Близнецы

Слишком многое неясно. Информации, которой вы располагаете, недостаточно, чтобы принять правильное решение. К тому же вокруг много людей, стремящихся лишь к одному — ввести вас в заблуждение. Поэтому принимать важные решения и строить долгосрочные планы в этот день не стоит.

Рак

Это сложный день, совершенно не подходящий для серьезных дел и важных встреч. Вы раздражительны и нетерпеливы, с вами нелегко иметь дело. Правда, ваша жизненная энергия, бьющая ключом, добавляют вам привлекательности в глазах людей, не наделенных такой духовной силой. Подобные особы ищут у вас поддержки, и надежда получить ее заставляет их терпеть все ваши капризы.

Лев

Неудачный день. На вашем пути возникли препятствия, которые крайне трудно преодолеть. Выбиваясь из сил, вы стараетесь решить все проблемы, но их становится все больше. Могут возникнуть серьезные разногласия с коллегами и даже близкими друзьями. Многие Львы всерьез задумаются о том, не «переросли» ли они те связи, которыми долго дорожили.

Дева

Едва ли это день ознаменуется какими-то важными событиями, к тому же он гораздо лучше подходит для размышлений, чем для решительных действий. Важные дела рекомендуется отложить; не стоит назначать на этот день встречи с людьми, от которых может зависеть ваше профессиональное будущее. Возможны незначительные денежные поступления.

Весы

Осторожность в делах необходима. Проблемы, возникающие на работе, будут носить серьезный характер, и едва ли вы сможете с ними справиться. К сожалению, рядом нет человека, которому вы могли бы довериться; приходится участвовать в каких-то сомнительных авантюрах, а порой и интригах, которые вам совсем не по душе.

Скорпион

Подходящий день для проведения деловых переговоров: вам удается настоять на своем, добиться выгодных условий сотрудничества, заручиться поддержкой людей, которые раньше не разделяли ваших интересов. Вы производите хорошее впечатление на новых знакомых, ведете себя мило и непринужденно, но все же не позволяете отношениям принять слишком фамильярный характер, и правильно делаете.

Стрелец

День, когда вы будете больше думать о себе, чем об окружающих, участвовать в разнообразных благотворительных и общественно значимых проектах. Вы достигаете поставленных целей, и это вдохновляет вас на новые подвиги. Поскольку творческий потенциал очень высок, не будет недостатка в новых блестящих идеях. Благоприятный день для инвестиций, покупок, решения финансовых вопросов.

Козерог

Удачи и победы не падают на вас с неба, но, хорошо потрудившись, вы достигнете неплохих результатов. Награда за работу будет справедливой, так что оснований жаловаться на судьбу у вас нет. Занятия спортом и другие физические нагрузки, а также прогулки и активный отдых оказываются полезными во всех отношениях. Не исключено, что в спортивном или танцевальном зале завяжется интересное знакомство.

Водолей

Водолеев, готовых начать день с самых сложных и неприятных дел, ожидает быстрый и всеобъемлющий успех. Не тратьте время на разговоры и размышления о том, справедливо ли устроен мир – сегодня необходимо действовать, даже если этого совсем не хочется. Деловые переговоры проходят очень напряженно, но вам все же удается добиться своего.

Рыбы

День очень противоречивый. Все идет не так, как вы ожидали, и это вас страшно раздражает. Жертвами вашего плохого настроения могут стать ни в чем не повинные люди. Сегодня вы гораздо чаще, чем обычно, позволяете себе язвительные и обидные замечания, не задумываетесь о том, какую боль ваши слова причиняют окружающим.

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Автор: my-calend