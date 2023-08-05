Любовный гороскоп на сегодня, 5 августа 2023 года по знакам зодиака

23:36, 05 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 6 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Если вы опять в ссоре, ехидный подарок позволит свести ее на нет. Купите истерически хохочущего плюшевого крокодила или большого розового слона. Подойдут и небольшие сувениры из магазина приколов. Главное, чтобы шутка была незлой, безобидной и от души!

Телец

Сегодня Ваши успехи в любви будут напрямую связаны с силой Вашего интеллекта. Эрудиция тоже пригодится, но решающей роли играть не будет. Продемонстрируйте, что Вы не лишены мозгов — сегодня найдется, кому это оценить.

Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто остаться без Вас хотя бы на минуту, поэтому он будет бесконечно Вам звонить, слать Вам sms или просто думать о Вас без устали. Впрочем, последнее Вашей жизнедеятельности мешать не будет. Однако постарайтесь все же завершить свои дела побыстрее.

Рак

Сегодня Вашему любимому человеку непросто будет понять логику Ваших действий. Действительно, не так легко увидеть черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет, а ее там, скорее всего, не будет. Остается надеяться, что Ваша половинка заметит это достаточно быстро.

Лев

В этот день звезды рекомендуют Вам быть максимально честным с Вашим любимым человеком. И если Вам хочется, чтобы он дал Вам от себя отдохнуть на какое-то время, стоит ему сразу и честно об этом сказать. Вежливые полунамеки Вам не помогут: их он понимать не будет совсем.

Дева

Сегодня Вам будет некогда обращать на Вашего любимого человека внимание, поэтому этого самого внимания будет ему явно недостаточно для того, чтобы почувствовать себя нужным, необходимым и, собственно, любимым. Будьте готовы к длительному выяснению отношений. Так, на всякий случай.

Весы

Если Вам кажется, что некий представитель противоположного пола испытывает к Вам чувства несколько более теплые и сильные, чем Вам хотелось бы, постарайтесь пресечь это на корню. Либо захотите чего-то капитально другого, либо объясните ему, почему его желания и чувства оказались в ненужное время в ненужном месте.

Скорпион

Сегодня у Вас создастся впечатление, что Ваш любимый человек не только не понимает Вас, но и не хочет понимать, даже если пытается создать обратное впечатление. Впрочем, не стоит верить тому, что лежит на поверхности. Вспомните об айсберге и о том, что видна лишь его десятая часть.

Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку непросто будет убедить Вас в том, что он вполне самостоятелен и прекрасно обходится без Ваших советов, наставлений и пожеланий. Ему вполне достаточно того, что Вам не все равно, что происходит в его жизни – ничего большего ему не надо.

Козерог

Козероги женского пола сегодня, вероятно, могут встретить старых друзей или подруг детства, с которыми вас когда-то связывало очень многое. Ваши рассказы о семейной жизни, муже-трудоголике и послушных детях вселят в них тоску и уныние. Не обращайте внимание на их реакцию — это лишь белая зависть.

Водолей

Сегодняшний день стоит посвятить выбору подарка для любимого человека. Именно сегодня на Вас снизойдет озарение: Вы поймете, что ему нужно или хотя бы что ему понравится. Увы, вдохновение будет недолговечным и уже к вечеру испарится, поэтому звезды рекомендуют ловить момент.

Рыбы

Сегодня Вы поймете, что любить можно не только привлекательного представителя противоположного пола, но и просто человека, независимо от его половой принадлежности. Главное для Вас — поняв это, попытаться удержать в себе это чувство и извлечь из него максимум выводов и жизненного опыта.

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Автор: my-calend