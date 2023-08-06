Гороскоп на сегодня, 7 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

22:33, 06 авг 2023

Начало дня обещает перемены к лучшему во многих сферах жизни. Но ошибкой будет рассчитывать на легкие успехи, вряд ли все будет хорошо складываться само собой. Важна независимость в решениях. Не стоит слепо следовать чужому примеру, идти на поводу у окружающих.

Вторая половина дня подходит для решения практических задач. В это время даже мечтатели и фантазеры реально смотрят на вещи, не строят иллюзий. Это позволяет избежать ошибок, выбрать кратчайший путь к цели. Возможны удачные сделки и покупки.

Овен

Неприятные новости выведут из равновесия, станут причиной резкой перемены настроения или даже проблем со здоровьем. Что бы ни происходило, не опускайте руки. В наиболее важных делах проблем не возникнет, но досадные промахи в мелочах будут изрядно раздражать.

Телец

Помните: начинать любые активные действия можно только после того, как составлен план действий, обдуманы все детали, взвешены «за» и «против». Спешить нельзя! Ваша вера в собственную удачу, конечно, похвальна, но приходится признать, что сегодня звезды не на вашей стороне — а это значит, что вероятность трудностей очень велика.

Близнецы

Подходящий день для того, чтобы еще раз обдумать свои планы на будущее: вы наверняка придете к выводу, что кое-что можно было бы и изменить. Очень хорошо проходят деловые переговоры, особенно с женщинами: их вы понимаете с полуслова и убеждаете в своей правоте за считанные минуты.

Рак

Будьте решительны – этот день больше подходит для активных действий, чем для долгих размышлений. В течение дня проявляются те черты вашего характера, о которых другие даже не догадывались; неудивительно, что окружающие будут удивлены, а некоторые – совершенно очарованы. Возможны полезные знакомства, многие Раки получают интересные деловые предложения.

Лев

День пройдет неплохо, если вы сами не наделаете ошибок по невнимательности и неосмотрительности. Нежелательно работать с важными документами, распоряжаться большими деньгами (особенно чужими), подписывать долгосрочные договоры. Зато для работы, связанной с общением, день подходит просто прекрасно. Вы способны завоевать симпатию любого, даже самого непреклонного человека.

Дева

День сложится очень удачно. Он как нельзя лучше подходит для встреч с потенциальными деловыми партнерами и работодателями, поиска союзников и единомышленников. Не исключено начало служебного романа, который принесет много радости.

Весы

Утро требует осторожности: в это сложный период многие представители знака попадают в неловкие и неприятные ситуации. Ваша искренность огорчает, а порой и раздражает окружающих, попытки разобраться в возникших недоразумениях оказываются неудачными. В это время стоит ограничить любые контакты.

Скорпион

Заранее предупредите своих недругов, что сегодня у вас на пути лучше не стоять. Достанется каждому, кто попытается помешать вам добиться цели. Вы не только легко находите союзников, но и умело используете общественное мнение в своих интересах; надо отметить, что иногда в ход идут интриги и манипуляции – разоблачены они не будут.

Стрелец

Меньше риска, больше осторожности – простой рецепт, позволяющий избежать трудностей и проблем в этот сложный день. Пусть звезды не на вашей стороне, но вы-то способны о себе позаботиться! Не бросайте начатое, старайтесь доводить все дела до конца, даже если это будет трудно.

Козерог

Первая половина дня складывается очень удачно. Вы добиваетесь прекрасных результатов во всех делах, за которые беретесь, находите немало поводов для радости. Козерогов-родителей порадуют новости, касающиеся детей. Возможно получение неожиданных приглашений, от которых не стоит отказываться.

Водолей

Нужно отдохнуть: этот день связан со снижением жизненного потенциала, поэтому сложные и утомительные дела лучше отложить. Рекомендуется также отказаться от посещения многолюдных собраний – любые инфекции и вирусы для вас сейчас особенно опасны. Многие возможности этого дня связаны с серьезными энергетическими затратами; выбирайте только то, что вам действительно по плечу.

Рыбы

События этого дня способствуют укреплению семейных связей и налаживанию отношений с родственниками. Можно вместе заниматься домашними делами, начинать ремонт или строительство. А вот перемены в романтических отношениях нежелательны, они едва ли пойдут на пользу.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: my-calend