Любовный гороскоп на сегодня, 7 августа 2023 года по знакам зодиака

22:36, 06 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 7 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня Вам предстоит сделать непростой выбор — Ваше внимание потребуется сразу нескольким людям, ни одному из которых Вы не захотите отказывать. Однако, придется. И, похоже, любовь должна будет ненадолго уступить дружбе. Другу Вы нужнее.

Телец

Как же Вам хочется наконец-то высказать все, что у Вас наболело! Но Вы смотрите в младенчески невинные глаза Вашей половинки и понимаете, что у Вас язык не повернется сказать и десятой доли тех совершенно справедливых гадостей, которые Вы приготовили. Не смотрите на нее – и все же скажите.

Близнецы

В этот день Вашему любимому человеку захочется немного побыть одному. Уважайте это его решение, оно не так часто у него появляется. Главное, чтобы он знал: мысленно Вы всегда рядом и в случае надобности всегда сможете прийти на помощь. А вот физическое присутствие вовсе не обязательно.

Рак

Сегодня Вашему любимому человеку очень понадобится Ваша поддержка в каком-то нелегком для него деле, которое выпадет на его долю в этот день. Пожалуй, Вы сможете обеспечить лишь моральную поддержку, зато ее объемы не будут иметь границ и окажут огромное воздействие.

Лев

Сегодня Ваш любимый человек будет на Вас полагаться несколько больше, чем обычно, что заставит Вас всерьез задуматься о том, насколько он самостоятелен и способен выжить в этих джунглях суровой повседневности без Вас. Может быть, стоит дать ему возможность решить что-то самостоятельно?

Дева

Сегодня Ваш любимый человек будет подстраиваться под Ваше настроение, желания и прихоти, забывая при этом о своих собственных. Вам это, конечно, будет нравиться, но долго он так не продержится: элементарно устанет постоянно закрывать глаза на себя. Не злоупотребляйте.

Весы

Сегодня Ваш любимый человек будет объяснять Вам ваши общие проблемы с точки зрения некоей науки, причем вовсе не обязательно психологии или конфликтологии. Ракетостроение и информационные технологии пойдут в ход абсолютно с тем же успехом и, главное, Вас убедят.

Скорпион

В этот день Вы окончательно и бесповоротно поймете, быть Вашим отношениям с любимым человеком, не быть или быть, но в несколько другом, неожиданном и очень отличающемся от нынешнего качестве. Однако прежде чем начать реализовывать принятое решение, не забудьте с Вашей половинкой посоветоваться.

Стрелец

Сегодня не позволяйте никому давать Вам какие бы то ни было советы касательно Вашей личной жизни. В конце концов, она Ваша и только Ваша, а значит, и ошибки Вы в ней должны делать самостоятельно. Попробуйте весь день прожить, руководствуясь лишь Вашим собственным жизненным опытом.

Козерог

Сегодня звезды настаивают на том, чтобы Вы не вмешивались в жизнь Вашего любимого человека, то есть не только не давали никаких советов (это само собой разумеется), но и не просили ничего Вам рассказать. Если Ваша половинка захочет, она сама это с радостью сделает.

Водолей

Сегодня идеальным времяпрепровождением будет совместное вспоминание историй из детства. Грустные или забавные, они станут тем мостиком, который перекинется между Вами и Вашим любимым человеком. Они, несомненно, помогут вам почувствовать друг друга еще лучше и создадут атмосферу интимности. В конце концов, все мы в той или иной мере вышли из одного детства.

Рыбы

Сегодня Вы сделаете много ложных выводов касательно намерений Вашего любимого человека, исходя из его поведения, но, что самое страшное, при всем при этом Вы будете свято верить в то, что Ваши выводы являются истиной в последней инстанции. Может быть, не стоит столь самонадеянно полагаться на свою непогрешимость?

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: my-calend