Гороскоп на сегодня, 8 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

22:27, 07 авг 2023

Спокойный день, хорошо подходящий для общения с близкими. Будет возможность обсудить важные вопросы, определиться с общими планами, решить, как лучше поступить. Разногласия и споры маловероятны, сейчас даже самые упрямые люди готовы пойти на уступки. Не исключены новые знакомства. Они будут приятными.

Во второй половине дня многим трудно будет сохранить спокойствие. Появляется тревога, причины которой не всегда понятны, возможны сильные переживания из-за пустяков. Любые возникающие проблемы кажутся серьезными, хотя порой решить их – пара пустяков.

Овен

Вам придется нелегко. Этот день связан с преодолением внутренних конфликтов; пора привести в порядок мысли и желания. К сожалению, сосредоточиться на своих переживаниях не удается – отвлекают домашние и рабочие проблемы, к решению которых вы подходите на удивление неконструктивно. Вы не склонны проявлять инициативу, часто идете на поводу у людей, от которых стоило бы держаться подальше.

Телец

Вы преуспеете во многих делах, если не будете лениться, откладывать запланированное на потом. Многое будет зависеть от того, найдете ли вы в себе силы сопротивляться своим слабостям, противостоять искушениям. Важные решения принимайте самостоятельно, в особенности – если дело касается финансов или ценного имущества.

Близнецы

Не все идеи, посещающие вас в этот день, могут быть реализованы немедленно, но расстраиваться по этому поводу не стоит. Нужно набраться терпения – вы начнете действовать тогда, когда наступит благоприятный момент для этого. Нежелательно проводить в этот день деловые переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся вашей карьеры.

Рак

Вы больше заботитесь об окружающих, чем о себе – и правильно делаете. День благоприятен для участия в благотворительных акциях, общественно значимых проектах. Помните, что сегодня вы являетесь примером для окружающих. Ярко проявляются лидерские качества, кто угодно пойдет за вами – стоит только предложить.

Лев

Возможна удача в делах, есть шанс заручиться поддержкой людей, которые могут оказать вам поддержку. Изобретательность и находчивость помогают вывести недоброжелателей на чистую воду, разоблачить интриги. Будьте готовы прийти на помощь своим союзникам: сегодня им может потребоваться ваша поддержка.

Дева

День сложится удачно, если вы будете избегать неоправданного риска и необдуманных поступков. Лучше всего действовать в соответствии с заранее составленным планом. А если все-таки приходится импровизировать, избегайте действий, которые могут неприятно удивить или шокировать окружающих. Нарушать традиции и общепринятые правила нежелательно.

Весы

Обстоятельства быстро меняются, и вам не так-то легко оказывается принять правильное решение, разобраться, как следует действовать. Помните, что не все поступки, которые так хочется совершить сегодня, правильны; если вы дадите волю своим порывам, то позже непременно пожалеете о том, что не проявили благоразумия.

Скорпион

Еще один трудный день, требующий предельной осторожности. Желательно отложить все важное, если и заниматься чем-то, то пустяковыми делами, в которых не страшно ошибиться, что-то упустить. Не стоит отправляться в далекие поездки за рулем, особенно в темное время суток.

Стрелец

В течение этого дня вы не раз столкнетесь с трудностями, но все же сможете добиться того, к чему стремитесь. Настойчивость, находчивость, оптимизм чрезвычайно полезны; не помешает и умение использовать личную привлекательность для достижения целей. Плодотворно проходят встречи и деловые переговоры. Есть шанс найти партнеров, сотрудничество с которыми позволит вам существенно повысить свой уровень жизни.

Козерог

Спокойный день, хорошо подходящий для реализации ранее составленных планов. Удается довести до конца сложные дела, решить проблемы, связанные с документами, ценным имуществом. Неплохо складываются поездки. Деловые переговоры проходят продуктивно, есть шанс получить поддержку влиятельных людей.

Водолей

Удается справиться с профессиональными проблемами, но говорить о выдающихся успехах в работе, к сожалению, не приходится. Представители знака вынуждены довольствоваться скромными результатами, а вот их соперники и конкуренты одерживают важные победы. Будьте осторожны на переговорах, не давайте обещаний, которые будет трудно выдержать.

Рыбы

День преподносит приятные сюрпризы. Появляется шанс решить целый ряд деловых и финансовых вопросов, некоторые представители знака смогут значительно увеличить свои доходы. Вероятны приятные встречи, возможно знакомство с человеком, который поможет вам подняться по карьерной лестнице.

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Автор: my-calend