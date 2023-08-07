Любовный гороскоп на сегодня, 8 августа 2023 года по знакам зодиака

22:30, 07 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 8 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Не слишком ли близко к сердцу Вы принимаете некоторые недостатки Вашего любимого человека? Неужели с ними совсем нельзя смириться? В конце концов, во всем плохом есть и обратная, позитивная сторона. Потратьте несколько минут, и Вы обязательно ее увидите и найдете.

Телец

Сегодня Вам стоит вести себя просто и элегантно, без какой бы то ни было вычурности и претенциозности. Они будут лишь отталкивать Вашего любимого человека, что нанесет значительный урон Вашим с ним отношениям. Лишь простота, открытость и искренность будут уместны.

Близнецы

В этот день постарайтесь не делать замечаний Вашему любимому человеку, даже если Вам этого очень и очень захочется. Даже самую справедливую критику он воспринять будет просто не в состоянии и подобно ежику выпустит навстречу Вам сотни колючек. Вы же не к этому стремитесь.

Рак

Раки женского пола сегодня, вероятно, могут встретить старых друзей или подруг детства, с которыми вас когда-то связывало очень многое. Ваши рассказы о семейной жизни, муже-трудоголике и послушных детях вселят в них тоску и уныние. Не обращайте внимание на их реакцию — это лишь белая зависть (радуйтесь, что не черная).

Лев

Несомненно, здорово то, что Вы оригинальны, самобытны и неповторимы. Однако при этом следует учитывать интересы дорогого Вам человека, считаться с его вкусами, соответствовать его требованиям. В любых отношениях необходимо умение подстраиваться, и сегодня оно Вам особенно пригодится.

Дева

Сегодня Вы испытаете замечательное чувство облегчения. Ваш любимый человек и его поведение станут причинами этому эйфорическому состоянию, за что не забудьте Вашу половинку поблагодарить искренне и от души. Тогда это состояние останется с Вами надолго.

Весы

Даже если Вам стыдно в чем-то признаться Вашему любимому человеку, сегодня это сделать все же стоит. Он Вас, скорее всего, примет, поймет и простит, у Вас с души упадет довольно-таки ощутимый булыжник, да и отношения станут как-то ближе, проще и радостнее. Вам понравится!

Скорпион

Сегодня Вами будет руководить отчаяние. Только с его помощью Вы сможете достигнуть невозможного в минимальные сроки, в том числе и в личной жизни. Поэтому если даже Вы отчаяния не чувствуете, можете попробовать довести себя до него искусственно.

Стрелец

Сегодня Вы поймете, что от наличия рядом с Вами Вашего любимого человека зависит очень многое как в области Ваших отношений с окружающими, так и Вашего отношения к жизни в целом. Попробуйте выяснить, что Вам больше подходит и в зависимости от этого планировать ваши встречи.

Козерог

Вы не можете объяснить себе и другим, почему Вы любите этого человека. Но ведь любите же! Сегодня Вы почувствуете это особенно остро. Впрочем, говорят, что если можешь сказать «почему» и «за что», то это не любовь. Так что не стоит так уж копаться в себе. Просто любите!

Водолей

Сегодня Вам стоит строить свою модель поведения по отношению к Вашей половинке, исходя из того, что она читает, какого рода литературу предпочитает и какими категориями мыслит. Поэтому прежде чем решиться на то или иное действие, посмотрите на ее книжную полку.

Рыбы

Какая разница, что Вас с Вашим любимым человеком ждет впереди? Все равно Вы этого не узнаете, даже если у Вас есть дар предвидения. Поэтому звезды советуют не думать про завтрашний день, а просто наслаждаться сегодняшним. Благо наслаждаться будет чем, это они Вам гарантируют.

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