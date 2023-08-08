Гороскоп на сегодня, 9 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

22:40, 08 авг 2023

Постарайтесь плодотворно использовать первую половину дня: это время подходит для непривычной и сложной работы, творческих экспериментов, а также решения важных вопросов. Интуиция остра, ее подсказки точны и своевременны, на них можно полагаться, а вот к советам стоит прислушиваться, только если они исходят от опытных и давно заслуживших доверие людей.

Возможно ухудшение самочувствия, особенно внимательны к своему здоровью должны быть те, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Овен

Вам сегодня везет во многих начинаниях, даже самых смелых. То, что окружающим кажется самонадеянностью и безрассудством, на самом деле – лишь уверенность в успехе, причем уверенность совершенно оправданная. Вероятны встречи с людьми, которым вы когда-то оказали важные услуги; пришло время получения щедрой награды за труды и хлопоты.

Телец

Вам не везет. Возможны профессиональные неурядицы, не исключена потеря ценной вещи или важного документа. Значительную часть дня придется посвятить работе, которую должен был выполнить кто-то другой. Возможны неудачные покупки; вы склонны слишком много тратить на вещи, которые вам на самом деле вовсе не нужны.

Близнецы

Очень хочется действовать, но совершенно непонятно, что именно следует делать. В результате вы беретесь то за одно, то за другое, но так и не добиваетесь нужного результата. Зато с вами весело – по крайней мере, именно так считают люди, которые сегодня с удовольствием принимают участие в ваших бесполезных и часто противоречивых занятиях.

Рак

Первая половина дня радует неожиданными предложениями, встречами с людьми, по которым вы в последнее время скучали. В общении с близкими вы искренни и открыты, окружающие это ценят. Это неплохой период для новых знакомств и романтических свиданий, причем вы можете как проявлять инициативу, так и ждать ее от других – в любом случае развитие событий будет благоприятным.

Лев

Этот день будет очень удачным для Львов-бизнесменов. Они смогут заключить выгодные сделки, найти партнеров, сотрудничество с которыми откроет новые горизонты. Вы не хотите останавливаться на достигнутом, устремляетесь вперед, ведомые честолюбием и амбициями. Окружающим приходится поднапрячься, чтобы от вас не отстать. Но поскольку награда за труды не заставит себя ждать (а вы разделите ее со своими помощниками по справедливости), едва ли кто-то будет недоволен.

Дева

День может показаться сложным, но он не так уж плох. Все, что требуется от вас – это не принимать поспешных решений и обдумывать каждый свой шаг; это не слишком веселое занятие, зато помогающее избежать ошибок и потерь. Возможны разногласия на работе, коллеги и руководство не одобряют ваш подход к делам; но развитие событий покажет, что вы были правы.

Весы

Это непростой день, но и он может сложиться удачно. Правда, от вас потребуются некоторые усилия. Во-первых, откажитесь от помощи, которую предлагает человек сомнительный и ненадежный, и решите все задачи самостоятельно, даже если это будет непросто. Во-вторых, объявите режим строгой экономии и воздержитесь от любых незапланированных расходов (нежелательно также носить с собой крупные суммы наличными).

Скорпион

Не стоит всерьез рассчитывать на то, что счастье и радость свалятся вам на голову. Заполучить их можно, но придется немного потрудиться. Лучше всего делать это в первой половине дня – именно это период обещает эффективную деятельность любого рода и благополучное решение любых вопросов.

Стрелец

Способность управлять людьми поможет в решении дел. Окружающие поддержат вашу точку зрения и придут на помощь, возьмут на себя дополнительные обязательства. Ситуация может развиваться спонтанно, вероятно, придется корректировать планы и откладывать важные решения.

Козерог

Будьте начеку: в этот день могут произойти важные, интересные, значительные события. Ничего не упускайте из виду, анализируйте все, что замечаете: если вам удастся правильно сопоставить факты, вы примете решение, благодаря которому сможете оставить недоброжелателей далеко позади.

Водолей

Никому не позволяйте водить вас за нос. Желающих воспользоваться вашей доверчивостью вокруг очень много, к тому же они чрезвычайно изобретательны. Вывести подобных особ на чистую воду будет очень трудно. Поладить с коллегами удается далеко не сразу, слишком много претензий к вам у них накопилось. Начальник или другой влиятельный человек попытается переложить на вас ответственность за собственные ошибки и промахи.

Рыбы

Возрастает интерес ко всему загадочному, таинственному, мистическому. Может показаться, что вы нуждаетесь в помощи неких волшебных сил, чтобы добиться поставленных целей, но это не так: на самом деле, у Рыб достаточно сил, чтобы справиться с ситуацией самостоятельно.

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Автор: my-calend