Любовный гороскоп на сегодня, 9 августа 2023 года по знакам зодиака

22:44, 08 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 9 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Не стесняйтесь в этот день оказывать своему любимому человеку незатейливые знаки внимания. Улыбнитесь лишний раз, искренне поинтересуйтесь его делами, поцелуйте или обнимите. Вам не трудно, а как ему приятно будет — словами не передать! Да Вы и сами это почувствуете.

Телец

Тельцам звёзды рекомендуют сегодня больше работать. Ну или хотя бы демонстрировать окружающим имитацию деятельности столь бурной, что у них бы отпало всякое желание приставать к Вам со своими проблемами. Прежде всего это касается именно членов семьи — они особенно активно будут посягать на Ваше внимание.

Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что Вы хотите от него добиться и, следовательно, как ему поступать в создавшейся непростой ситуации. Постарайтесь создать доброжелательную атмосферу, которая поможет ему быстрее сориентироваться в том, что происходит.

Рак

Сегодня Вы будете склонны к тому, чтобы анализировать, почему Вы ведете себя с Вашим любимым человеком именно так, а не иначе, и почему он Вам отвечает тем или иным образом. Впрочем, не стоит долго размышлять над причинами – лучше решите, что делать с последствиями.

Лев

Сегодня лучший совет касательно любовных дел Вам даст некий представитель старшего поколения, который пользуется Вашими доверием и уважением. Что ж, значит, не зря пользуется: если Вы прислушаетесь к тому, что он скажет, Ваши отношения с любимым человеком довольно быстро улучшатся!

Дева

Сегодня Вашему любимому человеку захочется восхищаться каждым Вашим словом, делом или даже движением мысли, что Вас будет и радовать, и раздражать одновременно. Впрочем, пропорции этих чувств Вам придется вычислять самостоятельно. И делать из них выводы тоже.

Весы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется быть очень романтичным, и он приложит все усилия для того, чтобы таким и быть. Хочется верить в то, что получится у него это довольно естественно, и новый образ гармонично впишется в концепцию той личности, к которой Вы неравнодушны.

Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку чужд будет авантюризм. Равно как и любое безумие. Он будет следовать правилам безопасности и приличия, неукоснительно соблюдая все предписания нашего консервативного общества. Увы, вам именно в этот день будет не по пути. Может быть, завтра?

Стрелец

Не беспокойтесь Вы так! Ваше волнение передалось Вашим самым близким людям. Но если Вы хоть что-то можете сделать в создавшейся ситуации, то они – совсем ничего. И поэтому им еще хуже, чем Вам. Интересно, Вы сознательно причиняете им боль или это у Вас нечаянно получается?

Козерог

«Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я рядом с тобой». Сегодня Вам стоит постоянно помнить об этой фразе и постараться применить ее на практике. Возможно, она пригодится Вам для того, чтобы окончательно очаровать человека, в которого Вы давно влюблены, а может быть, кто-нибудь таким образом очарует Вас.

Водолей

Сегодня звезды рекомендуют Вам проявить мужество и отвагу, даже если Вы принадлежите к слабому полу. Они Вам очень пригодятся, чтобы встретить во всеоружии этот во всех смыслах непростой день. Личная жизнь в этом плане исключением не станет, но и с данными проблемами Вы справитесь без труда.

Рыбы

Рыбам сегодня звезды не рекомендуют выходить на улицу в чересчур открытой одежде. Да и в помещении одевайтесь скромнее. Лучше поводов для ревности и подозрений супругу не давать — он сейчас будет особенно раним и склонен к преувеличениям. По хорошему, весь день лучше провести дома.

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Автор: my-calend.ru