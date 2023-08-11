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Гороскоп на сегодня, 12 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 12 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

23:30, 11 авг 2023

День благоприятен для поездок и командировок, а также любых смелых поступков. Велика вероятность, что рискованные затеи будут успешными, а вот стараясь обезопасить себя, вы многое можете потерять. Тем, кто занимается торговлей или заготавливает продукты впрок, звезды обещают удачу. Успех ждет и тех, кто собирается менять место работы.

Стремление к справедливости непременно будет вознаграждено. В борьбе за достижение цели следует быть не только упорным, но и изобретательным. Старайтесь действовать быстро и не бойтесь принимать решения. Вечер следует провести в кругу семьи, отказавшись от встреч с малознакомыми людьми.

Овен

День очень сложный. Возникает конфликтная ситуация, не имеющая к вам прямого отношения; вы поддерживаете проигрывающую сторону, и тоже можете понести потери. Защитите свои финансовые интересы, воздержитесь от участия в сомнительных начинаниях, аферах. Рисковать деньгами и имуществом нельзя.

Телец

День необдуманных и опрометчивых поступков. Часто вы даже себе не можете объяснить, почему решились на тот или иной шаг – просто хочется что-то делать, но никак не удается разобраться, что же именно. Не стоит слишком доверять советам, которые звучат со всех сторон: не исключено, что окружающие дают их отнюдь не из самых лучших побуждений.

Близнецы

Сегодня для вас нет почти ничего невозможного; если для достижения поставленной цели нужно будет свернуть горы, вы справитесь с этим почти играючи. Бьющая через край жизненная энергия делает Близнецов особенно привлекательными для окружающих. Возможно начало страстного романа, который поможет вам раскрыть новые грани своего характера.

Рак

Кое-какие трудности не исключены, но влияние позитивных тенденций сильно, и в целом день складывается хорошо, особенно у тех, кто заранее составит план действий и будет следовать ему даже в мелочах. Можно начинать новые дела; добиться нужного результата будет проще, если на вашу сторону встанут женщины.

Лев

Открывается большой простор для творчества. Даже к решению повседневных вопросов вы подходите с неожиданной стороны и добиваетесь нужного результата быстрее, чем представители других знаков. Львы с удовольствием музицируют, занимаются живописью и прикладным творчеством, а при отсутствии таких склонностей посещают выставки и концерты, получая огромное удовольствие.

Дева

Подумайте, чего вы хотите на самом деле — события этого дня способствуют исполнению сокровенного желания, но только одного. Утром обстановка будет несколько нервозной, но возникающие проблемы не настолько серьезны, чтобы вы утратили спокойствие. К тому же представители знака сохраняют чувство юмора, которое помогает преодолевать многие трудности.

Весы

Один из тех удачных дней, когда стоит только подумать о чем-то – и ваши мысли немедленно находят свое воплощение. Настроение у вас прекрасное, так что думаете вы только о хорошем, не создаете проблем ни себе, ни окружающим. Могут сбыться какие-то давние желания, в первую очередь – романтического характера.

Скорпион

Информация, которую вы получите, покажется удивительной, даже шокирующей; лишь несколько дней спустя станет ясно, насколько она может быть полезна. Вероятны удачные сделки, можно брать деньги в долг, покупать дорогие вещи в кредит.

Стрелец

Очень удачный день. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы показать себя с лучшей стороны: завоевав расположение влиятельных людей сегодня, вы обретете надежных союзников надолго. В финансовых делах вы осторожны и не совершаете ошибок, даже если кто-то пытается спровоцировать вас, злоупотребить вашим доверием.

Козерог

День проходит спокойно, не принося каких-то кардинальных перемен ни в профессиональной, ни в личной жизни. Вы сможете воплотить в жизнь свои планы, касающиеся работы, доведете до конца все начатые дела. Аккуратность, внимание к деталям сегодня важнее, чем изобретательность и находчивость; можно идти к цели проторенными тропами, а не набивать шишки, прокладывая собственные пути.

Водолей

Это очень сложный день, который может быть связан со значительными потерями. Вы заботитесь только о собственных интересах, и ни к чему хорошему это не приводит. Вероятны конфликты со старшими родственниками, возможна серьезная ссора с партнером по браку. Развеяться, сбросить напряжение помогает общение со случайными знакомыми, людьми, которые для вас не важны.

Рыбы

В этот день Рыбы могут многое изменить в своей жизни – стоит только захотеть и решить, что именно. Нет таких задач, с решением которых вы не могли бы справиться. Жизненный, интеллектуальный и творческий потенциал высоки, и даже если трудности возникают, вам удается преодолеть их довольно быстро.

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Автор: my-calend
Теги: Гороскоп на сегодня
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