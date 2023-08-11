Любовный гороскоп на сегодня, 12 августа 2023 года по знакам зодиака

23:40, 11 авг 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака

Овен

Сегодня Ваш любимый человек захочет стать Вам еще ближе. Поэтому можете ожидать от этого дня первого приглашения домой, знакомства с его родителями или друзьями или посвящение Вас в некую тайну, о существовании которой Вы даже не догадывались. Оцените это и поступите правильно.

Телец

Сегодня Вам с Вашим любимым человеком стоит совместно позаботиться о каком-нибудь маленьком и беззащитном существе, которое очень будет нуждаться в Вашей опеке. Таким образом, вы станете еще ближе и роднее друг другу, а это существо станет еще одним связующим звеном между вами.

Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно попросить Вас о чем-то, даже если он сам с поставленной задачей справляться не будет. Почему-то именно в этот день его основным кредо будет «я все сделаю сам». В Ваших силах предотвратить это безобразие и протянуть руку помощи.

Рак

В этот день Вам важно не запутаться в том, что Вы успели сказать Вашему любимому человеку, а что нет. И что, кстати, Вы говорили не ему, а его основному сопернику. Именно этот вопрос может стать сегодня серьезным камнем преткновения и доставить Вам много разных неприятностей.

Лев

Сегодня Ваш любимый человек будет активно осваивать какие-то новые технологии и либо посвятит в них Вас, либо потребует Вашу помощь и поддержку, причем в огромных количествах. Будьте готовы к тому, что Вам придется пожертвовать своим временем на такое ответственное мероприятие.

Дева

Сегодня Вам стоит вспомнить рецепты Вашей бабушки и приготовить по ним Вашему любимому человеку что-нибудь особенно вкусное. Пусть он удивится Вашим кулинарным способностям и, съев свежеполучившийся шедевр, почувствует, что любит Вас еще сильнее.

Весы

Сегодня все в этом мире будет Вас радовать: от погоды до взгляда Вашего любимого человека. Ваша задача – сделать так, чтобы и Вашу половинку все радовало. Представляете, как вам здорово и интересно будет радоваться вместе? Только сделать это будет не так просто. Придется приложить максимум моральных и, возможно, даже физических усилий.

Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек исполнит любой Ваш каприз, только попросите его получше и глаза сделайте как можно более жалостливыми. Да, каприз должен быть исполнимым, потому что норковую шубу или белый лимузин Вам по мановению ока преподнести в дар все же не смогут.

Стрелец

Время собирать камни. Хотя бы потому, что все, что у Вас были, Вы уже разбросали. День вряд ли принесет какие-либо ощутимые результаты, но будет важен для достижения промежуточных.

Козерог

Если Вы сегодня захотите очаровать некоего представителя противоположного пола, Вам достаточно для этого будет всего лишь одной обворожительной улыбки. Благо у Вас их превеликое множество. Не скупитесь, выдавайте лишь лучшие — и все у Вас получится!

Водолей

Будьте готовы к тяжелой борьбе с мелкими бытовыми неприятностями в большом количестве. Самой трудной задачей при этом будет не выйти победителем, а не разругаться в порыве крайнего раздражения в пух и прах с близкими.

Рыбы

Сегодня Вас ждут интересные встречи, неожиданные знакомства и перспективные предложения. Вашей личной жизни все эти блага коснутся в первую очередь, поэтому Ваша задача – не упустить свой уникальный шанс и сделать все возможное для того, чтобы извлечь из него максимум выгоды.

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Автор: my-calend