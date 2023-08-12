Гороскоп на сегодня, 13 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

23:12, 12 авг 2023

Успех придет лишь в том случае, если вы будете очень терпеливы и настойчивы. Не поддавайтесь на провокации, никому не позволяйте вывести вас из равновесия или заставить усомниться в правильности поставленных целей. Несколько проще будет людям, которые привыкли брать на себя ответственность, в том числе и за других.

Старайтесь внимательно наблюдать за всем, что происходит вокруг, особенно во второй половине дня. Не исключено, что вы получите какие-то важные подсказки, поймете, что нужно предпринять, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Овен

Могут возникать трудности в общении, даже с людьми, с которыми вы раньше отлично ладили, нелегко найти общий язык. Вероятны проблемы в профессиональной сфере; впрочем, благодаря помощи союзников вы преодолеете все трудности, просто это отнимет немало времени и сил. Есть опасность потери денег или важных документов.

Телец

Постарайтесь максимально эффективно использовать первую половину дня: это благоприятное время для любых дел, а вот позже влияние позитивных тенденций пойдет на спад, и вы можете столкнуться с трудностями. Эмоциональный фон будет довольно напряженным, не всем представителям знака удастся сохранить хорошее настроение.

Близнецы

Пришло время быть решительными, изобретательными и находчивыми – сейчас именно поступки, на которые вы раньше не отваживались, приносят самые лучшие плоды. Очень благоприятный день для встреч с потенциальными профессиональными партнерами, посещения мероприятий, где можно познакомиться с людьми, разделяющими ваши деловые интересы.

Рак

Не торопитесь. Этот день благоприятен, однако суета и спешка могут стать причиной ошибок и недоразумений. Помните, что совсем не обязательно решать все проблемы самостоятельно: рядом есть люди, готовые предложить вам помощь дать хороший совет. Есть шанс заручиться покровительством влиятельных людей.

Лев

Старайтесь не рисковать. Если в этот день возникнет сложная, неоднозначная, опасная ситуация, исход ее, скорее всего, будет для вас неблагоприятным. Выбирайте проверенные методы, надежные способы решения проблем. Не рекомендуются долгие поездки, отдых в незнакомых местах. Необходима разборчивость в знакомствах.

Дева

Задуманное легко осуществить, нужно лишь правильно выбрать союзников. Полагайтесь на тех, кто уже доказал вам не только свою преданность, но и способность быстро ориентироваться в ситуации и принимать самостоятельные решения, иначе вам придется контролировать каждую мелочь. В середине дня возможны денежные поступления и ценные подарки.

Весы

Не все дается так легко, как хотелось бы, но вы настойчивы, а потому все же добьетесь своего. Вы плодотворно трудитесь, даже если работа кажется скучной и однообразной, никому не позволяете отвлечь вас или сбить с толку. Можно заключать крупные сделки, подписывать соглашения о долгосрочном сотрудничестве, искать новых партнеров или работодателей.

Скорпион

Легко потерять душевное равновесие и, как следствие, лишиться того, чем вы дорожите. Это день, когда разрушительные стремления очень сильны, вы не хотите предпринять даже малейшего усилия, чтобы сохранить отношения, которые очень для вас важны. Аналогичная тенденция наблюдается и в деловой сфере – вы нарушаете договоренности, отказываетесь от сотрудничества, рвете полезные связи.

Стрелец

День будет очень интересным, хоть и не лишенным трудностей. Вас ничуть не пугают преграды, возникающие на пути: преодолевать их интересно, за решение сложных вопросов вы беретесь с энтузиазмом, а хорошего настроения не теряете ни при каких обстоятельствах. Это не остается незамеченным, и к вам тянутся те, кто от природы не наделен таким жизнелюбием; кто-то ищет поддержки, а кто-то руководствуется более романтическими побуждениями.

Козерог

Беспокойный, но интересный и приятный день. Вокруг постоянно что-то происходит, скучать вам просто некогда. События первой половины дня вы запомните надолго, ведь благодаря им вы не только проявите себя с неожиданной для окружающих стороны, но и обнаружите, что обладаете талантами, о которых раньше даже не догадывались.

Водолей

Хорошо установить эмоциональный контакт с нужными людьми. Это поможет в делах, добавит возможностей, выведет общение на новый уровень. Лучший способ это иметь общие убеждения и проявлять уважение. Принимая решение, не спешите, а тщательно обдумайте ситуацию, вы можете обнаружить подводные камни, которых раньше не замечали.

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Автор: my-calend