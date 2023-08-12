Любовный гороскоп на сегодня, 13 августа 2023 года по знакам зодиака

23:16, 12 авг 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака

Овен

Как Вы обращаетесь к Вашему любимому человеку? 2-3 нежных прозвища – и это все, наверняка. А ведь от имени Вашей половинки можно придумать так много ласковых производных! Сегодня самый подходящий день для экспериментов подобного рода. Попробуйте!

Телец

Люди всегда хотят хлеба и зрелищ, не правда ли? Хлеба Вам не обещаем, ну а зрелищ — в избытке. Звезды Вам советуют вместе с супругом(супругой) взять билеты на концерт, в театр или хотя бы в цирк. Культурные мероприятия нынче будут восприниматься на ура.

Близнецы

Сегодня Ваш лучший друг может очень сильно изменить Ваше отношение к Вашему любимому человеку. Возможно, это произойдет благодаря его фразе с содержанием «не нравится он мне», а может, и по каким-то другим причинам. В общем, сегодня свою личную жизнь с друзьями лучше не обсуждать.

Рак

Этот день станет воистину подарком судьбы, за который Вы будете потом неоднократно ее благодарить. Впрочем, чувство юмора у этой дамы весьма своеобразное, так что и подарок может оказаться неожиданным.

Лев

Сегодня Ваш любимый человек будет Вас активно удивлять, причем скорее непроизвольно, нежели преднамеренно. Впрочем, ему Ваше удивление будет приятно, а Вам будет приятно делать ему приятное, поэтому вашему симбиозу можно будет только позавидовать белой завистью.

Дева

Попытайтесь снова стать таким, каким Вы были в тот день и в тот час, когда в Вас влюбились. Это поможет Вам заново пережить все чувства, на Вас тогда нахлынувшие, оценить изменения, произошедшие внутри Вас, уладить некоторые проблемы с Вашей половинкой. Да и просто эксперимент интересный!

Весы

Сегодня не стоит требовать от любимого человека слишком многого! Кажется, Вы задались целью избавиться от всех его недостатков за один день и превратить его в человека Вашей мечты. Но, во-первых, за один день существенных результатов Вы все равно не добьетесь, а во-вторых, нудные лекции или ссоры – отнюдь не лучшее решение проблемы.

Скорпион

Сегодня Ваш день будет бодрым и очень насыщенным. Время в нем останется и на личную жизнь, но, возможно, совсем не в таких объемах, как этого хотелось бы Вашему любимому человеку. Придется ему объяснить, что он очень важная, но отнюдь не единственная часть Вашей жизни.

Стрелец

В этот день Ваш любимый человек начнет предъявлять Вам претензии, причем, в общем-то, довольно необоснованные. Постарайтесь ему это доказать, хотя убедить его в его неправоте будет довольно-таки непросто. Может быть, проще во всем с ним соглашаться, не особо вдаваясь в детали?

Козерог

В этот день Ваш любимый человек будет вести себя довольно странно и необычно. Настолько, что иногда Вам не будет вериться, что это действительно он, а не его двойник. Неизвестно, что с ним могло произойти, однако факт остается фактом: придется Вам сегодня мириться с такой его ипостасью и верить, что однажды все вернется на круги своя.

Водолей

У Вас в планах отдых от семьи? Его не стоит начинать с этого дня, напротив, нынче следует достаточно ощутимое время потратить на родных. Причем не просто пообедать вместе и посидеть перед телевизором, а заняться их делами.

Рыбы

Сегодня Вам будет не хватать внимания Вашего любимого человека, поэтому Вы пойдете на любые ухищрения для того, чтобы раздобыть себе еще кусочек этой драгоценности. Увы, ухищрения помогут вряд ли, нужно просто разжиться терпением и ждать, ждать, ждать…

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Автор: my-calend