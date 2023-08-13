Гороскоп на сегодня, 14 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

23:06, 13 авг 2023

Нужно немало терпения и выдержки, чтобы довести до конца начатое. Многие дела оказываются сложнее, чем можно было предположить, требуют больше опыта и сноровки. Трудно будет тем, кто привык во всем опираться на других: самостоятельность сегодня очень важна. Вероятны успехи там, где требуются творческий подход и вдохновение.

Найти решение личных проблем часто помогает интуиция. Некоторым почти случайно удастся разобраться в запутанных и неоднозначных ситуациях, понять, почему события развиваются так, а не иначе.

Овен

Очень удачный день для деловых контактов, участия в разнообразных семинарах, конференциях, презентациях. Вы производите хорошее впечатление на окружающих, завязываете интересные знакомства. Блестяще проходят публичные выступления, желающих возражать вам практически не находится.

Телец

День может быть связан с разочарованиями профессионального или личного характера. Становится ясно, что вы неправильно поставили цель, встали на ложный путь. Еще не поздно все исправить, но действовать нужно быстро. Возможны финансовые поступления, деньги будут очень кстати.

Близнецы

Много времени отнимают разговоры, в том числе — на темы, не вызывающие у вас интереса. Уклониться от таких бесед невозможно: на них настаивают люди, от которых во многом зависит ваше дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. Трудно найти общий язык с женщинами-руководителями.

Рак

Неплохой день для того, чтобы взяться за что-то новое, но делать этого в одиночку не следует: и поддержка, и помощь, и хорошие советы вам потребуются. Постарайтесь сократить расходы – для того, чтобы тратить деньги, этот день совершенно не подходит. Родственники чаще обычного вмешиваются в ваши дела, и вас это не радует.

Лев

Вы непременно сделаете что-то важное, полезное и заметное. В течение всего дня представители знака будут в центре внимания, их ждет масса комплиментов и других приятных слов. Недоброжелатели предпочитают держаться подальше от Львов, и правильно делают – в этот день только самые отчаянные могут решиться встать на пути у царственных особ.

Дева

Подходящий день для того, чтобы подумать о чем-нибудь важном и серьезном. Например, о собственном будущем. Сегодня у вас отлично получается строить планы, к тому же такие, которые вскоре удастся реализовать. Хорошо принимать гостей, в том числе – людей, с которыми вы связаны деловыми интересами. Приятная неформальная беседа позволит сделать сотрудничество более выгодным для обеих сторон.

Весы

Это сложный день. Нежелательно браться за сложные и важные дела, любые опасные начинания необходимо отложить. Вы полагаетесь исключительно на собственное мнение, не принимаете во внимание точку зрения людей, обладающих большим жизненным опытом. Многие Весы допускают досадные ошибки из-за невнимательности.

Скорпион

Простые и привычные методы не помогут справиться с задачами. Придется придумывать многоходовые стратегии. В результате вы не только решите проблемы, но и узнаете о себе нечто новое. Положение упрочится, если сохранять доброжелательный и позитивный настрой. Покупки, сделанные в этот день, будут оригинальными и удачными.

Стрелец

Это не самый многообещающий день с профессиональной точки зрения. Стрельцы настроены оптимистично, радуются жизни, с удовольствием общаются с друзьями, но вот работать представителям знака совсем не хочется. Поэтому они слишком охотно поручают свои дела кому-то другому и не особенно внимательно следят за тем, чтобы все было выполнено должным образом.

Козерог

Плодотворный день, отлично подходящий для того, чтобы взяться за какое-то сложное и очень важное для вас дело. Жизненных сил и энергии у вас достаточно для того, чтобы справиться даже с самой сложной работой, к тому же можно не сомневаться, что проверенные союзники придут вам на помощь.

Водолей

Высок творческий потенциал, ваши идеи очень хороши и потому быстро получают поддержку окружающих. Действуйте решительно – поступки, которые вы совершаете сегодня, могут положить начало переменам к лучшему во всех сферах жизни. Можно строить долгосрочные планы: вы четко ставите цели и не ошибаетесь в оценке своих возможностей, поэтому наверняка добьетесь желаемого.

Рыбы

Благоприятный день для участия в светских мероприятиях: вы получаете удовольствие, находясь в центре внимания, да и окружающим без труда поднимаете настроение. Можно обсудить важные деловые вопросы в неформальной обстановке, хорошо пройдут презентации, публичные выступления будут успешными. День подходит для сдачи устного экзамена.

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Автор: my-calend