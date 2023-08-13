Любовный гороскоп на сегодня, 14 августа 2023 года по знакам зодиака

23:10, 13 авг 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака

Овен

В этот день Вашему любимому человеку придется выполнить несколько не очень приятных обязательств, что в значительной мере скажется на его настроении. К сожалению, и на Вашем тоже, ибо всеми своими переживаниями и нелицеприятными отзывами он будет щедро делиться с Вами.

Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет сложно объяснить Вам какую-то довольно простую на его взгляд истину, поэтому он будет раздражаться, срываться на крик, топот ногами и стук кулаками по столу. Не стоит обращать внимание на эти отвлекающие маневры — постарайтесь постигнуть суть.

Близнецы

Сегодня не стоит сильно расстраиваться, если тот человек, на которого Вы положили глаз, не обратил на Вас должного внимания. В конце концов, помимо него по этой планете бродит еще великое множество хороших людей, на которых стоит тоже посмотреть попристальнее.

Рак

Нынче Вы можете узнать о себе нечто новое, однако уже совершенно неактуальное. Может, Вам расскажут о том, каково было впечатление, произведенное Вами на первом свидании — посмеетесь вместе.

Лев

Сегодня Вам будет тепло оттого, что Вы будете точно знать: для кого-то радость хотя бы то, что Вы просто существуете на этой планете и изредка улыбаетесь ему. Постарайтесь делать это чаще, и чья-то жизнь станет еще более счастливой. А может быть, пришла пора уже и поздороваться?

Дева

Не грустите сегодня ни в коем случае, что бы с Вами ни приключилось. Даже если будут нелады с Вашим любимым человеком (а они вполне могут быть), жизнь на этом не заканчивается, да и ваши отношения тоже. Просто вскоре вас ждет примирение, а после него – блаженное затишье. Ибо после бури всегда наступает штиль.

Весы

В этот день выяснится, что Ваш любимый человек давно таил на Вас какую-то обиду, но почему-то не хотел в ней сознаваться. Постарайтесь выяснить не только за что он на Вас обиделся, но и то, почему не сознавался в таком отношении к Вам. Лучше, чтобы такая ситуация больше не повторялась.

Скорпион

Сегодня природа выступит против ваших отношений. Погода отнюдь не будет способствовать романтическим прогулкам и страстным признаниям в любви, ибо не даст сконцентрироваться вам друг на друге: что-то обязательно будет отвлекать. Поэтому если есть возможность из дома не выходить, лучше не выходите.

Стрелец

Благоприятный день для совместных поездок за город. Настолько благоприятный, что ради такой поездки просто необходимо отложить в сторонку все остальные дела. Просто именно сегодня и именно за городом произойдет между вами то, что Вы так давно ждали. И чего прождали бы еще очень долго, если бы не послушались совета звезд.

Козерог

Сегодня или никогда! В этот день Вам необходимо сжать волю в кулак и высказать, наконец, Вашему любимому человеку все, что Вы о нем думаете. Или сделать по отношению к нему то, что, честно говоря, сделать нужно было уже давно, но Вы все никак не решались. Решитесь же наконец! Звезды желают Вам удачи!

Водолей

Не бойтесь Ваших оригинальных мыслей и идей, даже если они Вам кажутся совершенно сумасшедшими. В любом случае, Ваша половинка их поддержит и сделает все возможное и невозможное для того, чтобы они воплотились в жизнь. Если это, конечно, не идеи о скорейшем расставании навечно.

Рыбы

Сегодня Вы услышите от Вашего любимого человека то, чего услышать никак не ожидали. Он покажет себя с совершенно не знакомой Вам стороны, что может Вас даже несколько испугать или хотя бы заставить насторожиться. Постарайтесь сделать максимум выводов из произошедшего.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: my-calend