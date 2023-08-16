Гороскоп на сегодня, 17 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

21:45, 16 авг 2023

Первая половина дня проходит спокойно, но не слишком плодотворно. На это время лучше не планировать ничего важного: велика вероятность, что вы столкнетесь с трудностями, не сумеете вовремя довести начатое до конца.

Позже ситуация заметно изменится к лучшему, вы почувствуете прилив сил и энергии, найдете новый эффективный способ справиться с делами, осуществите то, что давно задумали. Вероятны приятные встречи, интересные знакомства. Будьте внимательны к себе: не исключено, что в этот день вы сможете разобраться в своих чувствах, понять истинную природу переживаний.

Овен

Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается удачно. Возможно решение давних профессиональных проблем, преодоление преград, которые мешали вам двигаться вперед. Человек, с которым вы уже не раз плодотворно сотрудничали, предложит вместе заняться каким-то интересным делом.

Телец

Благоприятный день. Звезды помогают вам в решении самых разных задач. Возможно получение денег, которым немедленно будет найдено разумное применение. Можно отправляться в путешествие: звезды обещают, что оно будет приятным.

Близнецы

Неблагоприятный день для общения, как делового, так и личного. Могут возникать серьезные разногласия с коллегами и близкими людьми; появляется ощущение, что вы лишаетесь поддержки тех, на кого привыкли рассчитывать. Нежелательно заключать сделки, обсуждать вопросы, касающиеся смены работы. Информация, полученная в этот день, нуждается в самой тщательно проверке: не исключено, что кто-то намеренно вводит вас в заблуждение.

Рак

Ваше умение ладить с людьми сегодня оказывается чрезвычайно полезным. Вы находите не только союзников и деловых партнеров, но и друзей, которые вас не покинут в трудный момент. В этот день у вас будет возможность реализовать свой творческий потенциал, воплотить в жизнь какие-то идеи, ранее не находившие применения.

Лев

День будет полон сюрпризов и приятных событий. Не сбавляйте темп и воплощайте в жизнь свои мечты, однако не забывайте о друзьях и любимых. Ваши счастье и радость станут еще больше, если вы разделите их с теми, кто вам дорог.

Дева

День связан с приливом энергии, вы встречаете его в хорошем настроении, с самого утра с энтузиазмом беретесь за дела. Возможны серьезные перемены в профессиональной сфере, не исключен карьерный рост (впрочем, он может быть связан с появлением новых обязанностей, что вас едва ли порадует).

Весы

Поступает масса разнообразной информации. Не торопитесь действовать: вам нужно проверить и обдумать полученные сведения. День складывается удачно для тех, чья деятельность связана с публичными выступлениями, рекламными мероприятиями, поездками. Рутинные дела будут отвлекать от действительно важных проектов, если вы не расставите приоритеты правильно.

Скорпион

Подходящий день для решения сложных задач и обсуждения важных вопросов. Вы руководствуетесь исключительно логикой и здравым смыслом. Сколь бы сильны ни были эмоции, вы не станете их заложником. Окружающие удивляются вашему хладнокровию; для многих вы становитесь примером для подражания. Флирт на работе, для вас не имеющий большого значения, кому-то может показаться началом серьезного романа – и вам придется приложить немало усилий, чтобы избавиться от назойливого поклонника или поклонницы.

Стрелец

Удачный день. Звезды приготовили для вас массу радостей, и вам не придется прищуриваться и присматриваться, чтобы их заметить: перемены к лучшему заметны невооруженным взглядом. Можно начинать любые новые дела, вы справитесь с ними наилучшим образом, а недостаток знаний компенсируется остротой интуиции.

Козерог

Первая половина дня – благоприятное время для решения как профессиональных, так и личных проблем. Оно хорошо подходит для общения, реализации совместных проектов, разнообразных встреч. Вы нравитесь новым знакомым и отлично ладите со старыми, защищаете свои интересы, никого при этом не обижая и не огорчая.

Водолей

Очень благоприятный день с профессиональной точки зрения. Ваши успехи замечены, и наградой за них может стать карьерный рост или повышение заработной платы. Однако почивать на лаврах рано: повод для критики у вашего руководства тоже найдется. Внимательно выслушав все замечания вы, к своему удивлению, обнаружите в них здравое зерно.

Рыбы

Вы жизнерадостны, энергичны, полны энтузиазма. Это помогает в решении многих проблем и прибавляет вам привлекательности – сегодня многие хотят иметь с вами дело. Вы не упускаете из виду мелкие детали; наблюдательность оказывается полезной не только вам, но и вашим близким. День подходит для покупок, в том числе крупных.

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Автор: my-calend