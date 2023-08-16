Любовный гороскоп на сегодня, 17 августа 2023 года по знакам зодиака

21:49, 16 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 17 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день Вашему любимому человеку будет довольно трудно уступить Вам в каком-то споре. Он будет настаивать на своем бесконечно, что окажется для Вас раздражающим фактором. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и, в крайнем случае, перенести серьезную беседу на завтра.

Телец

Сегодня Вы поймете, что Ваш любимый человек занял настолько серьезное место в Вашей жизни, что без него она и на жизнь-то особенно не похожа. Что делать с этой зависимостью и насколько она хороша или плоха для Вас – решать Вам и только Вам. Чем звезды сегодня и предлагают заняться.

Близнецы

Скорость Вашего языка, увы, будет значительно превышать сегодня скорость Вашей мысли. С одной стороны, это хорошо: наконец-то Ваши близкие узнают то, что Вы о них действительно думаете. Но с другой стороны, так уж ли Вам надо, чтобы Ваши симпатии и антипатии стали явью?

Рак

Сегодня Ваш любимый человек будет больше молчать, нежели говорить. Пусть Вас это не настораживает: просто у него настроение такое будет. На самом деле, он по-прежнему Вас любит, и его точка зрения ни на что не изменилась. Просто выражать ее в этот день он будет невербально.

Лев

Сегодня никого не бойтесь. Люди в большинстве своем будут желать Вам только добра, а уж Ваш любимый человек в особенности. Ему вроде как Вы особенно дороги в довольном и счастливом состоянии. Впрочем, голову и бдительность тоже терять не стоит, пригодятся на всякий случай.

Дева

То, что казалось незыблемым и само собой разумеющимся, вдруг стало похожим на шатающийся мостик над бездной. То ли сломается, то ли перевернется. И Вам ничего не сделать для того, чтобы привести систему в стабильное состояние. Попытайтесь удержаться на весу. Завтра будет лучше.

Весы

Сегодняшний день заметно улучшит Ваше взаимопонимание с детьми. Звезды советуют Вам уделять больше времени Вашим потомкам, которые именно сегодня будут особенно сильно в Вас нуждаться. Почитайте им книжку и ответьте на все их вопросы — время пролетит незаметно и с пользой как для них, так и для Вас.

Скорпион

Сегодня Вам будет проще излить душу первому встречному, чем объяснить, что с Вами происходит, близким людям. Вероятно, так и следует сделать — все лучше, чем маяться невысказанным.

Стрелец

Если Вашей половинке захочется сегодня излить кому-то душу, она, скорее всего, предпочтет Вам стенку. Ибо стенка проявит к ней больше внимания и заботы, чем Вы. Конечно, у Вас неприятности, неурядицы и вообще Вам не до чужих проблем, но все же. Не забывайте: Вы в ответе за тех, кого приручили.

Козерог

Сегодня Ваш любимый человек окажет Вам воистину неоценимую услугу, за которую Вы будете долго его благодарить. Но главное – это всё же не слова благодарности, а непосредственные действия. Воспользуйтесь благоприобретенными возможностями по назначению.

Водолей

Сегодня в Вашей жизни появится некто, кто составит серьезную конкуренцию Вашему любимому человеку. Возможно, у него глаза будут голубее, или он окажется чутче к Вашим настроениям, или будет обладать искрометным чувством юмора… С выбором звезды спешить не рекомендуют: немного времени на размышление у Вас все же есть.

Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку очень нужен будет кто-то, кто будет страховать все его движения и помогать в принятии ответственных решений. Разумеется, оптимальным вариантом будет, если таковым человеком окажетесь Вы, однако варианты тоже могут быть.

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Автор: my-calend