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Гороскоп на сегодня, 18 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

21:53, 17 авг 2023

День, когда к новым делам нужно подходить очень осторожно и осмотрительно, а вот ранее начатые проекты можно завершить без труда. Можно не сомневаться, что окружающие высоко оценят ваши труды, даже если не изъявят желания помочь в достижении поставленных задач. Осторожнее с деньгами – велика вероятность неоправданных расходов, заключения сомнительных сделок.

Благоприятный день с точки зрения любовных отношений, причем наиболее благосклонны звезды будут к тем, чей роман находится на ранней стадии. Нежелательны тесные контакты с иностранцами, а также деловые поездки в другие государства. Не пытайтесь получить новые впечатления любой ценой – рискуете остаться разочарованными.

Овен

Влияние позитивных тенденций будет не слишком сильным, но это едва ли помешает вам достичь поставленных целей. У этого дня есть лишь один серьезный недостаток – добиться поставленных целей не так-то легко. Вас это не пугает, а вдохновляет, а вот ваши союзники и единомышленники относятся к ситуации иначе. Готовьтесь вдохновлять и морально поддерживать их.

Телец

Вам не везет – в том смысле, что деньги на вас с неба не падают, для получения нужных результатов приходится трудиться, и принц на белом коне не встречает вас у подъезда. Но приложенные усилия приносят нужные плоды, поэтому лениться, опускать руки и откладывать дела сегодня никак нельзя.

Близнецы

Этот день открывает новые горизонты и возможности, позволяет научиться чему-то нужному и полезному. Интуиция сильна настолько, что точность ее подсказок удивит самих представителей знака. Возрастает интерес к эзотерике и мистике, Близнецы склонны придавать большое значение совпадениям, придумывать разнообразные ритуалы.

Рак

День небезнадежный, но довольно сложный. Раки начинают сомневаться в том, что выбрали правильный путь, могут кидаться из одной крайности в другую. Некоторые представители знака откажутся от ранее поставленных целей, но позже об этом пожалеют. Есть риск неудачных сделок, финансовых потерь.

Лев

Вы предприимчивы и неутомимы, именно поэтому многое становится возможным. Если привычные пути и методы не позволяют быстро достичь цели, вы без страха и сомнений устремляетесь на поиски новых – и преуспеваете. Окружающие смотрят на вас с восхищением и не скупятся на комплименты. Некоторые представители знака обращают внимание на те ваши достоинства, которых раньше не замечали.

Дева

Этот день не лишен трудностей, но вы к ним внутренне готовы и душевного равновесия не теряете. Дело, которому вы в последнее время отдавали много сил, не движется; задержки могут раздражать и огорчать, но из-за них не стоит бросать начатое. Есть шанс получить поддержку влиятельной особы или чрезвычайно полезный и своевременный совет опытного человека.

Весы

Вас очень легко спровоцировать, загнать в ловушку. Сейчас вы окружены опытными манипуляторами, которым отлично известны ваши слабые места и болевые точки. Кому можно доверять? Тем, кто уже не раз доказывал вам истинность и прочность своих чувств. С новыми знакомыми, как бы хороши они ни были, будьте осторожнее.

Скорпион

День связан с ростом интереса к чужим делам, в которые вы вмешиваетесь так самозабвенно, что никто не решается вам помешать. Результатом, кстати, все останутся довольны. День подходит для неформального общения с людьми, с которыми вы связаны деловыми отношениями. Можно воспользоваться ситуацией и перевести эти отношения в романтическое русло.

Стрелец

Трудности могут возникнуть, но вас они не напугают. Стрельцы чувствуют прилив жизненных сил, понимают, что способны преодолеть любые преграды. Для многих представителей знака день будет связан с получением какой-то важной и вдохновляющей информацией, касающейся работы. Можно положить конец давним конфликтам с руководством, укрепить свои профессиональные позиции.

Козерог

Будьте предельно осторожны в делах: вероятность ошибок очень велика, к тому же вы слишком доверчивы, и недоброжелатели наверняка попытаются этим воспользоваться. Многим Козерогам придется вернуться к проблемам, о которых они почти забыли – сейчас необходимо сосредоточиться на их решении.

Водолей

Воздержитесь от опрометчивых высказываний – сегодня они могут иметь неприятные последствия. Будьте внимательны к близким, не оставляйте без внимания старших родственников. Стоит найти время для семейных дел, день хорошо подходит для укрепления связей с близкими.

Рыбы

Не стоит проводить слишком много времени в размышлениях: чем больше вы думаете, тем хуже становится ваше настроение. Лучше посвятить этот день приятным занятиям; хорошо бы найти время для посещения спортивного или танцевального зала. Возрастает интерес к живописи, музыке, литературе; многие Рыбы находят радость в творчестве.

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Автор: my-calend
Теги: Гороскоп на сегодня
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