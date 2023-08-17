Любовный гороскоп на сегодня, 18 августа 2023 года по знакам зодиака

21:57, 17 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 18 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день Вашему любимому человеку будет казаться, что Вы не человек его мечты, не тот, кого он искал всю его жизнь, не его судьба. Придется Вам спешно его убеждать в обратном. Вы же знаете его слабые стороны и то, от чего он особенно млеет и растекается в блаженстве. Примените сегодня все Ваши навыки на практике.

Телец

Сегодня Ваш любимый человек будет с трудом понимать, что Вы хотите ему сказать. В какой-то момент он может даже перестать уточнять детали и пытаться вникнуть в суть, и только и будет, что улыбаться и кивать вежливо. Постарайтесь этого не допустить ни в коем случае.

Близнецы

Сегодня Вы станете мишенью для стрел Амура. Будьте осторожнее — они могут больно ранить, особенно, если в Ваши планы не входит смена образы жизни прямо с этой минуты. Тем, кто хочет обезопасить себя от наплыва нежных чувств к малознакомому человеку, советуем провести весь день рядом с тем, кого Вам положено любить согласно семейному кодексу.

Рак

Нерешительны? Правильно. Смелые шаги лучше отложить на потом. А пока тихонько все обдумать, обсудить, расписать все плюсы и минусы, все последствия. Звезды не благоприятствуют необдуманным поступкам, зато благоволят их тщательному и скурпулезному обдумыванию.

Лев

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется ни о чем Вас просить, ибо он будет свято уверен в том, что справится со всем самостоятельно. Если в Вас таковой уверенности нет, постарайтесь как-нибудь незаметно для него его подстраховать. Главное, чтобы он этой страховки не заметил.

Дева

Сегодня у Вас объявится неожиданный конкурент, у которого будут вполне определенные виды на Вашего любимого человека. В Ваших силах сделать так, чтобы сей соперник оставил надежду, а заодно и Вашу половинку в покое. И лучше, если она об этом ничего не узнает.

Весы

Весы нынче могут перевернуть весь дом, поставить всю семью на уши и на сладкое устроить форменную истерику в связи с пропажей чрезвычайно важной вещи. Погодите разводить столь бурную деятельность, посмотрите в сумке, поищите в собственных карманах. Вещица никуда и не думала пропадать, просто Вы сегодня склонны к нервозности.

Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек будет активно критиковать все то, о чем Вы будете ему рассказывать, что, безусловно, не окажется для Вас радостным событием. Однако в его критике может найтись зерно здравого смысла, которое может пустить качественные побеги.

Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку очень нужен будет кто-то, кто будет страховать все его движения и помогать в принятии ответственных решений. Разумеется, оптимальным вариантом будет, если таковым человеком окажетесь Вы, однако варианты тоже могут быть.

Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет трудно совладать со своими чувствами, поэтому Вам следует быть готовым к тому, что в любой момент рядом с Вами может произойти маленький ядерный взрыв, и взрывной волной отбросит на неизвестное расстояние в первую очередь Вас.

Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, почему Вы не хотите уделять ему столько внимания, сколько он считает нужным. Может быть, стоит объяснить ему подробнее, каково Ваше расписание или душевное состояние, чтобы его больше не удивляли подобные вещи?

Рыбы

В этот день Вашему любимому человеку захочется быть с Вами рядом постоянно и неустанно. Ему будет казаться, что только пока он рядом с Вами, ничего страшного в Вашей жизни не произойдет. Если Вам не хочется настолько пускать его в свою жизнь, постарайтесь его убедить в Вашей самостоятельности.

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Автор: my-calend