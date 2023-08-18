Гороскоп на сегодня, 19 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

23:03, 18 авг 2023

Очень спокойно пройдет начало дня. Это благоприятное время, позволяющее многое сделать. Главное – не суетиться, не торопиться там, где в этом нет необходимости. Часто помогает интуиция, благодаря ее подсказкам становится ясно, как лучше действовать и что говорить. Постепенно ситуация меняется. Чем ближе вечер, тем больше становится напряженных моментов.

Но все же многим удается сохранить хорошее настроение, не начать нервничать и волноваться. Именно поэтому и вторая половина дня проходит хорошо, без лишних ссор, потрясений и споров.

Овен

Первая половина дня благоприятна. Это время можно использовать как в профессиональных, так и в личных целях – есть шанс одержать важные победы. Но, к сожалению, чем дальше, тем хуже складывается ситуация. В середине дня испортится настроение, снизится жизненный потенциал. В это время вы будете особенно чувствительны к критике.

Телец

Вы очень стараетесь избегать конфликтов, поскольку прекрасно понимаете: если они возникнут, восстановить мир будет крайне трудно. Вы нетерпеливы, требовательны к окружающим, не проявляете снисходительности к слабостям других людей. Смягчитесь, если не хотите поссориться с теми, кем действительно дорожите.

Близнецы

Не стоит рассчитывать на везение: всему, чего достигнете в этот день, вы будете обязаны своей настойчивости, решительности и целеустремленности. Это благоприятный день для учебы, чтения познавательной литературы и других занятий, способствующих расширению кругозора. Высок творческий потенциал, вы с удовольствием делаете что-то своими руками.

Рак

Вы удивляете окружающих нестандартными решениями и необычным взглядом на вещи. Для многих представителей знака этот день будет связан с какими-то интеллектуальными достижениями, победами в дискуссиях и спорах. Появляются новые интересы, расширяется кругозор. Не исключено, что хобби, приобретенное вами в этот день, вскоре станет для вас еще одним источником дохода.

Лев

Не стоит беспокоиться, если что-то пойдет не так: все проблемы, возникающие в этот день, носят временный характер и вскоре будут решены, хотя и не без усилий. Львам, которые переезжают на новую квартиру или начинают ремонт, нужно быть готовым к недоразумениям и мелким неприятным происшествиям. Многих представителей знака ждут непредвиденные расходы.

Дева

В этот день вы склонны тратить больше, чем можете себе позволить, это может стать причиной серьезных финансовых проблем. Хорошо складываются отношения с руководством и деловыми партнерами, атмосфера на работе благоприятна, неформальное общение с коллегами доставляет удовольствие.

Весы

Радуют успехи в работе, есть шанс покорить профессиональные вершины, которые долго казались недосягаемыми. Востребованы ваши таланты, вам действительно нравится то, чем вы занимаетесь сегодня. Гармоничны отношения с коллегами и руководством, деловые партнеры покажут себя с лучшей стороны, не исключено, что кто-то из них вскоре станет близок вам не только в профессиональном смысле.

Скорпион

День подходит для работы: вы плодотворно трудитесь, награда за усилия не заставляет себя ждать. Можно начинать что-то новое, но и привычная работа не кажется вам скучной. Возможно получение поддержки от влиятельных людей, в том числе тех, с кем вы уже раньше пытались сотрудничать.

Стрелец

В этот день вам придется нелегко. План, на который вы возлагали большие надежды, не удается осуществить, к тому же появляются новые задачи, требующие немедленного решения. Порой ситуация кажется почти безнадежной, и только природный оптимизм не дает вам погрузиться в пучину уныния.

Козерог

Это весьма сложный день; запаситесь терпением – достичь поставленных целей быстро едва ли удастся. Решения, которые вы принимаете, не вызывают у окружающих одобрения; стоит прислушаться к мнению людей, которым вы доверяете, и скорректировать свои планы. Непросто найти общий язык с руководством и влиятельными людьми.

Водолей

День может быть довольно неприятным, но благодаря его событиям вы усвоите важные уроки, которые вскоре окажутся полезными. Не бойтесь нарушать традиции, поступать не так, как предписывают социальные условности. Даже если вы покажетесь кому-то излишне экстравагантной особой – не беда, ваши достоинства будут должным образом оценены.

Рыбы

В первой половине дня возможны мелкие неприятности, но с каждым часом влияние позитивных тенденций усиливается, ситуация меняется к лучшему. Действуя последовательно, проявляя целеустремленность, вы решаете одну проблему за другой. Помогают в этом старые друзья, они же поддерживают ваши новые идеи.

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Автор: my-calend