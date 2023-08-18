Любовный гороскоп на сегодня, 19 августа 2023 года по знакам зодиака

23:06, 18 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 19 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня Ваш любимый человек будет талантливо подбирать самые нужны слова для того, чтобы просто объяснить Вам сложные и непонятные Вам вещи. И лишь спустя довольно долгий период времени Вы сможете воистину оценить его гениальность и поблагодарить – искренне и от души.

Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно попросить Вас о чем-то, даже если он сам с поставленной задачей справляться не будет. Почему-то именно в этот день его основным кредо будет «я все сделаю сам». В Ваших силах предотвратить это безобразие и протянуть руку помощи.

Близнецы

Сегодня Ваш любимый человек будет искренне верить в то, что он лучше знает, как Вам следует поступать в той или иной ситуации. Вполне возможно, что он даже не ошибается, поэтому постарайтесь прислушаться к его советам и следовать им с воистину снайперской точностью.

Рак

В этот день Ваш любимый человек покажется Вам очень слабым, беспомощным и несамостоятельным. Причем Вас это, скорее всего, будет не умилять, а бесить. Впрочем, постарайтесь сказать об этом Вашей половинке сразу и без обиняков, а не загонять злость внутрь. Ни к чему хорошему Ваша сдержанность не приведет.

Лев

Сегодня в Вашей личной жизни что-то пойдет совсем не так, как Вы задумывали изначально, что будет Вас весьма удивлять и расстраивать, но в свою очередь даст простор для фантазии и импровизации. Что ж, подойдите к развитию отношений творчески – это увлекает!

Дева

Сегодня Вам стоит вспомнить о Ваших бывших друзьях или любимых, позвонить им и назначить встречу. Возможно, даже всем вместе — умным людям всегда найдется о чем поговорить. А вот стоит ли с собой на эту встречу брать любимого человека – вопрос очень спорный. Он может начать ревновать Вас к прошлому.

Весы

В этот день Вы столкнетесь с огромным количеством обязательств, связанных с Вашими отношениями с любимым человеком. Однако в большинстве своем обязательства окажутся приятными, и выполнять их будет одно удовольствие. Или даже два или три.

Скорпион

Даже если этот мир будет напоминать лодку, попавшую в шторм, один только голос Вашего любимого человека сможет утихомирить волны и ветер и превратить хлипкое суденышко в надежный лайнер. А уж если Ваша половинка рядом окажется… Эффект почти не поддается описанию.

Стрелец

Сегодня Вы в первую очередь будете образцовым сыном или замечательной дочерью, а уже потом другом, работником или любимым человеком. Даже если на этот день Вы строили какие-то другие планы, от них придется отказаться. Вы нужны своим близким, позвоните родителям.

Козерог

Фундаментальность любых действий, предпринимаемых Козерогами, сегодня может оказаться камнем преткновения в отношениях с семьей. Вам будут пытаться объяснить, что вполне можно ограничиться временным решением, Вы же будете стоять на своем. Даже интересно, что получится, ведь их-то больше.

Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень не хватать Вашего общества. Каждую секунду, когда Вас не будет рядом с ним, он будет очень по Вам скучать, поэтому постарайтесь не отлучаться надолго, дабы не травмировать нежную душу Вашей второй половинки.

Рыбы

Проверять чувства любимых сегодня, пожалуй, не стоит. Можете увлечься и случайно обидеть. Если все же это произойдет, придется пустить в ход тяжелую артиллерию и доказать в ответ свою любовь. Вас простят, но осадочек останется.

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Автор: my-calend