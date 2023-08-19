Гороскоп на сегодня, 20 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

22:56, 19 авг 2023

День, когда можно дать волю амбициям, энергии, целеустремленности. Звезды обещают успех натурам деятельным, готовым на серьезные жертвы ради достижения нужного результата. Велик соблазн пренебречь своими принципами; те, кто обычно склонен считаться с интересами других, готовы идти к успеху по головам.

Люди, отличающиеся более спокойным и философским взглядом на мир, склонны к переоценке ценностей. Сегодня у них появляются новые приоритеты, а также меняется мнение об окружающих. Многие разрывают деловые и личные связи, не оправдавшие ожиданий.

Овен

Все, за что вы беретесь, получается не самым лучшим образом, поэтому для важных дел день не подходит. Если вы все же планируете заняться чем-то серьезным, не беритесь за это в одиночку, заручитесь поддержкой друзей и знакомых. Возможны удачные покупки. Не исключены небольшие, но очень своевременные денежные поступления.

Телец

Благоприятный день для совместной деятельности на любом поприще. Если вы беретесь за что-то важное и масштабное, то наверняка получите поддержку. Возрастает уверенность в себе; даже если на вашем пути возникают трудности, вы не сомневаетесь в том, что сможете их преодолеть. Можно встречаться с людьми, с которыми вы в последнее время не ладили – удастся положить конец разногласиям.

Близнецы

Вы создаете себе проблемы сами, хотя вполне могли бы заняться чем-нибудь более полезным. Потребность говорить правду в глаза (а особенно высокой она будет в первой половине дня) становится причиной серьезных конфликтов с руководством. Многие Близнецы под влиянием эмоций кидаются в сомнительные авантюры, забыв о тех планах, которые совсем недавно так увлеченно строили.

Рак

Интересный день, приносящий много поводов для радости. Поступают приятные известия, касающиеся человека, который давно вам небезразличен. Хорошо проходят деловые переговоры, некоторые Раки неожиданно получают очень заманчивые предложения о сотрудничестве.

Лев

Благоприятный день для общения, есть шанс завести полезные знакомства, найти новых союзников. Возможным становится восстановление деловых отношений с людьми, с которыми вы недолго, но плодотворно сотрудничали. Вероятно получение приятных известий, неожиданных приглашений на светские мероприятия. На новых знакомых вы производите самое приятное впечатление благодаря своему обаянию, безупречному вкусу и чувству юмора.

Дева

Можно добиться отличных результатов, одержать важные профессиональные победы. Помните, что сегодня у вас лучше получается руководить другими людьми, чем работать самостоятельно. Вы оказываетесь во главе любого коллектива, не прикладывая для этого никаких усилий, проявляете инициативу, вдохновляете и воодушевляете окружающих.

Весы

Главное условие успеха в этот день – не спешить и не торопить других. События развиваются медленно, но это вам на руку: вы успеваете корректировать свое поведение в связи с возникающими обстоятельствами, находить пути отступления, если в них возникает необходимость, и исправлять ошибки, которых не удается избежать.

Скорпион

В этот день вы принимаете правильные решения и делаете правильные выводы. Успехи могут быть поистине грандиозными. К сожалению, рассчитывать вы можете только на собственные силы: помощники и единомышленники присоединятся к вам уже после того, как вы справитесь со всеми трудностями.

Стрелец

Не торопитесь принимать важные решения: скорее всего, пока вы не располагаете всей необходимой информацией, поэтому вероятность ошибки очень велика. Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения со старшими родственниками: если в этот день возникнет конфликт, положить ему конец будет трудно.

Козерог

Очень насыщенной и благоприятной обещает быть первая половина дня. Хотя решить какие-то глобальные проблемы, волновавшие вас в последнее время, и в этот период едва ли удастся, но настроение у вас будет хорошим, жизнерадостности и оптимизма вы не утратите, а, возможно, и полезными знакомствами обзаведетесь. Не исключены и приключения самого романтического свойства.

Водолей

Легкий, удачный день, идеально подходящий для творчества любого рода. У вас хорошо получается все, что вы задумали, и даже если план составлен весьма приблизительно, с его реализацией проблем не возникает. Хорошо проходят деловые переговоры: вы настаиваете на своем, но никто не сможет упрекнуть вас в полном пренебрежении чужими интересами.

Рыбы

Можно делать крупные покупки – вы не ошибетесь с выбором. Финансовая картина благоприятна, незапланированные расходы не нанесут удара по вашему бюджету. Можно заключать сделки; деловая интуиция очень остра, все вложения будут прибыльными. Удачный день для деловых поездок: они будут не только полезными, но и увлекательными.

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Автор: my-calend