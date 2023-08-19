Любовный гороскоп на сегодня, 20 августа 2023 года по знакам зодиака

23:00, 19 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 20 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня Вашему любимому человеку захочется увидеть в Вас не только свою половинку, но и лучшего друга. Поэтому будьте готовы к тому, что Вам придется дать множество советов, выслушать, погладить по голове и уверить нуждающегося в том, что всё обязательно будет хорошо.

Телец

Сегодня Ваш любимый человек принесет Вам столько счастья, тепла и радости, что Вы и помыслить не могли, что столько может быть в Вашей жизни, да и вообще хотя бы теоретически. Постарайтесь удержать его в руках, не растерять и не расплескать.

Близнецы

В этот день Вы будете склонны решать простые проблемы сложным, обходным путем. Нормальные герои, конечно, всегда идут в обход, но Ваш любимый человек-то в чем провинился? Не заставляйте его героически переносить Ваши причуды, лучше постарайтесь решить все просто и рационально.

Рак

Сегодня Вам будет довольно сложно находиться вдали от Вашего любимого человека, ибо каждая минута вдали от него будет восприниматься как пара-тройка високосных годов, наполненных тяжелым каторжным трудом и жуткими душевными испытаниями. Так что кредо этого дня – «С любимыми не расставайтесь».

Лев

Сегодня Овны будут очень легки и непринужденны в общении, и почти ничто их не сможет вывести из себя, если только это не касается проигрыша их любимой спортивной команды (к женщинам это тоже относится). В этот день дети смело могут задавать Вам различные пикантные вопросы — Вы будете знать на них все ответы!

Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет о чем Вам рассказать и чем с Вами поделиться. Звезды рекомендуют внимательно прислушаться к тому, что Вам будут говорить, и принять к сведению полученную информацию, потому что рано или поздно она Вам обязательно пригодится.

Весы

Кажется, Ваши проблемы гораздо серьезнее, чем Вы думаете. Один чмоком в щечку и словом «прости» здесь не обойдется, придется принимать более решительные и кардинальные меры. Сегодня замечательный день для их совместного обдумывания. И даже для начала применения их на практике.

Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется услышать от Вас что-то еще помимо Вашего стандартного набора комплиментов, который Вы каждый день ему выдаете. Поэтому постарайтесь придумать что-нибудь новое, пикантное и оригинальное, что его приятно удивит.

Стрелец

Если Вы начнете наводить сегодня порядок в своих архивах, обязательно найдете что-то любопытное и напрочь забытое, что напомнит Вам о Вашей первой любви или о начале отношений с Вашим ныне любимым человеком. Поэтому если не боитесь вспоминать – за уборку!

Козерог

В конце концов, Вы самостоятельны и самодостаточны! Вы не должны быть естественным продолжением Вашей второй половинки, как бы Вам и ей этого ни хотелось. У Вас должны быть свои интересы и увлечения, иначе Вы просто станете неинтересны для окружающих и в первую очередь для Вашего любимого человека.

Водолей

Сегодня звезды советуют носить с собой небольшой талисман — брелок, игрушку или колечко, например. Он поможет Вам в трудную минуту, которая наверняка сегодня наступит, и не даст испортиться Вашим отношениям с любимым человеком. Кстати, ему тоже неплохо было бы с собой талисман носить. Намекните ему при случае.

Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будут очень мешать посторонние люди. Они не позволят ему сосредоточиться на своих отношениях с Вами, а значит, не будут способствовать его искренности и открытости по отношению к Вам. Может быть, их общества можно как-то избежать?

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Автор: my-calend