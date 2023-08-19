Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »
logtype

Любовный гороскоп на сегодня, 20 августа 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 20 августа 2023 года по знакам зодиака

23:00, 19 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 20 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня Вашему любимому человеку захочется увидеть в Вас не только свою половинку, но и лучшего друга. Поэтому будьте готовы к тому, что Вам придется дать множество советов, выслушать, погладить по голове и уверить нуждающегося в том, что всё обязательно будет хорошо.

Телец

Сегодня Ваш любимый человек принесет Вам столько счастья, тепла и радости, что Вы и помыслить не могли, что столько может быть в Вашей жизни, да и вообще хотя бы теоретически. Постарайтесь удержать его в руках, не растерять и не расплескать.

Близнецы

В этот день Вы будете склонны решать простые проблемы сложным, обходным путем. Нормальные герои, конечно, всегда идут в обход, но Ваш любимый человек-то в чем провинился? Не заставляйте его героически переносить Ваши причуды, лучше постарайтесь решить все просто и рационально.

Рак

Сегодня Вам будет довольно сложно находиться вдали от Вашего любимого человека, ибо каждая минута вдали от него будет восприниматься как пара-тройка високосных годов, наполненных тяжелым каторжным трудом и жуткими душевными испытаниями. Так что кредо этого дня – «С любимыми не расставайтесь».

Лев

Сегодня Овны будут очень легки и непринужденны в общении, и почти ничто их не сможет вывести из себя, если только это не касается проигрыша их любимой спортивной команды (к женщинам это тоже относится). В этот день дети смело могут задавать Вам различные пикантные вопросы — Вы будете знать на них все ответы!

Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет о чем Вам рассказать и чем с Вами поделиться. Звезды рекомендуют внимательно прислушаться к тому, что Вам будут говорить, и принять к сведению полученную информацию, потому что рано или поздно она Вам обязательно пригодится.

Весы

Кажется, Ваши проблемы гораздо серьезнее, чем Вы думаете. Один чмоком в щечку и словом «прости» здесь не обойдется, придется принимать более решительные и кардинальные меры. Сегодня замечательный день для их совместного обдумывания. И даже для начала применения их на практике.

Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется услышать от Вас что-то еще помимо Вашего стандартного набора комплиментов, который Вы каждый день ему выдаете. Поэтому постарайтесь придумать что-нибудь новое, пикантное и оригинальное, что его приятно удивит.

Стрелец

Если Вы начнете наводить сегодня порядок в своих архивах, обязательно найдете что-то любопытное и напрочь забытое, что напомнит Вам о Вашей первой любви или о начале отношений с Вашим ныне любимым человеком. Поэтому если не боитесь вспоминать – за уборку!

Козерог

В конце концов, Вы самостоятельны и самодостаточны! Вы не должны быть естественным продолжением Вашей второй половинки, как бы Вам и ей этого ни хотелось. У Вас должны быть свои интересы и увлечения, иначе Вы просто станете неинтересны для окружающих и в первую очередь для Вашего любимого человека.

Водолей

Сегодня звезды советуют носить с собой небольшой талисман — брелок, игрушку или колечко, например. Он поможет Вам в трудную минуту, которая наверняка сегодня наступит, и не даст испортиться Вашим отношениям с любимым человеком. Кстати, ему тоже неплохо было бы с собой талисман носить. Намекните ему при случае.

Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будут очень мешать посторонние люди. Они не позволят ему сосредоточиться на своих отношениях с Вами, а значит, не будут способствовать его искренности и открытости по отношению к Вам. Может быть, их общества можно как-то избежать?

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: my-calend
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня 26 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 26 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 17 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 17 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 24 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 24 января 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok