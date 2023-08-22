Любовный гороскоп на сегодня, 23 августа 2023 года по знакам зодиака

20:58, 22 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 23 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня вы можете ощутить вялость и апатию. Если ваш партнер будет полон идей и потребует немедленного внимания, стоит предупредить его, что это не лучший момент для активизации.

Телец

Сегодня ваш близкий человек может проявиться с неожиданной стороны, что заставит пересмотреть ваше отношение к нему. Подготовьтесь к возможно непредсказуемым результатам этого пересмотра.

Близнецы

Сегодня вам может посчастливиться объединиться с кем-то в поиске чего-то интересного. Это может быть даже мелкая деталь одежды, которая станет предметом страсти, либо что-то более абстрактное.

Рак

Сегодня главное – сохранять спокойствие, особенно в отношениях с вашим партнером. Не поддавайтесь эмоциям, особенно в стратегически важные моменты.

Лев

Сегодня вы осознаете, что ваш близкий человек очень важен для вас, несмотря на возможные трудности в отношениях. Старайтесь уладить все конфликты и держать свои отношения в равновесии.

Дева

Сегодня у вас может отсутствовать желание заниматься работой, но и вашего партнера, кажется, не особенно интересует труд. Возможно, это хорошее время для романтических приключений.

Весы

Сегодня звезды советуют вам забыть о нормах приличия и быть с вашим партнером так, как считаете нужным. Ваши отношения – ваше личное дело.

Скорпион

Сегодня ваш близкий человек может зависеть от вас во многом. Возможно, даже его жизнь окажется на кону, поэтому важно взять на себя ответственность и помочь ему.

Стрелец

Сегодня ваш партнер постарается удивить вас чем-то особенным. Даже если вы не сильно впечатлены, стоит хотя бы притвориться, чтобы поддержать его усилия.

Козерог

Сегодня вы и ваш партнер можете общаться через ехидные замечания. Другие могут подумать, что вы ссоритесь, но вам так комфортнее.

Водолей

Сегодня ваши дела будут развиваться медленно, что может раздражать вашего партнера. Попытайтесь исправить ситуацию, чтобы избежать беспочвенных ссор.

Рыбы

Сегодня вам захочется уйти от всего и всех из-за ощущения недостатка внимания со стороны вашего партнера. Один теплый жест может изменить ситуацию.

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Автор: Семен Подгорный