Гороскоп на сегодня, 25 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

21:48, 24 авг 2023

Еще один довольно неприятный день. Первая его половина приносит события, которые заставят даже оптимистов потерять веру в себя и надежду на благополучное разрешение сложных ситуаций. Постепенно влияние негативных тенденций ослабевает, а на смену эмоциям приходят логика, здравый смысл и расчет.

Вторая половина дня значительно спокойнее первой. В это время можно навести порядок не только в делах, но и мыслях и чувствах. Правда, для этого придется взглянуть на вещи критически, а в некоторых случаях – расстаться с иллюзиями, что может быть весьма болезненно.

Овен

Сложный день, который принесет серьезные проблемы многим представителям знака. Ваши расходы неумеренны и не всегда оправданы, Овны, привыкшие потакать всем своим желаниям, рискуют остаться без гроша. Вероятны серьезные разногласия с родственниками, отношения с любимым человеком могут быть использованы подозрениями.

Телец

Подходящий день для воплощения в жизнь давних замыслов, реализации планов профессионального и личного характера. Тельцы часто выступают в роли миротворцев, примиряют ссорящихся, помогают коллегам и близким людям избежать конфликтов. Помогая тем, кто оказался в сложной ситуации, вы обретаете душевное равновесие.

Близнецы

Этот день для вас очень удачен. Влияние позитивных тенденций очень сильно и готово с лихвой компенсировать все проблемы предыдущих дней. От вас требуется не так уж много: верить в себя и соглашаться на все интересные предложения. Вам будет нетрудно оказаться в центре внимания, когда вы этого захотите, и также легко уйти в тень, если в этом возникнет необходимость.

Рак

Первая половина дня — благоприятное время для деловых встреч и важных переговоров. Вам удается быстро настроиться на нужную волну, найти общий язык с собеседником, каким бы сложным в общении человеком он ни был. Не бойтесь прямо говорить о своих желаниях и ожиданиях: это поможет найти решение, приемлемое для всех.

Лев

День противоречивый, насыщенный событиями, мелкими досадными происшествиями. Но вас сегодня отличает целеустремленность, которая позволяет преодолеть любые препятствия. Выручает и изобретательность: вы находите новые способы решения проблем, с которыми долго не могли справиться. Львы-руководители могут провести кадровые перестановки, найти хороших сотрудников.

Дева

Вы чувствуете эмоциональный подъем, благодаря которому преодолеваете все трудности этого дня. Очень хорошо проходят деловые переговоры, возможно заключение долгосрочных соглашений. День подходит для начала сотрудничества с иностранными партнерами. Полезно во всех отношениях общение с женщинами.

Весы

Вам хотелось бы, чтобы день был насыщен интересными и приятными событиями, вы напрасно ждете чего-то сногсшибательного и выдающегося. На самом же деле события развиваются самым заурядным образом, и даже если вы очень постараетесь изменить их ход, ничего хорошего из этого не выйдет.

Скорпион

Очень сильна интуиция, именно благодаря ей вы принимаете решения, поражающие окружающих не только своей необычностью, но и правильностью и своевременностью. Этот день хорошо подходит для обсуждения любых важных вопросов: вы спокойно и аргументировано отстаиваете свою позицию, с вами невозможно не согласиться.

Стрелец

Поспешность, с которой вы принимаете решения, может стать причиной проблем в деловой сфере. Поэтому лучше не торопиться; если возникают сомнения — просите время на размышление и ищите человека, с которым можно посоветоваться. В середине дня могут возникнуть разногласия с коллегами; инцидент будет исчерпан после вмешательства руководства, но неприятный осадок останется у всех.

Козерог

Представители знака готовы ввязаться в любую схватку и не сомневаются, что выйдут из нее победителями. Сегодня вы действительно можете рассчитывать на поддержку звезд, но не стоит думать, что она будет безграничной. Можно получить помощь влиятельного человека, но следует быть готовым к тому, что плата за оказанные им услуги окажется очень высокой. Нежелательны публичные выступления.

Водолей

День не располагает к общению. Водолеев как будто подменили: они будут безынициативны и угрюмы, обидчивы и необыкновенно чувствительны. Возрастет вероятность бытовых и рабочих конфликтов. Если не удастся договориться с партнерами по бизнесу и соблюсти взаимные интересы, то не ждите успеха в общем деле. Только разговор на равных и сотрудничество уберегут от потерь.

Рыбы

Нелегко сохранять спокойствие – день крайне неоднозначный, вас мучают сомнения, неясная тревога. Слишком часто вы полагаетесь на других людей, делаете все возможное, чтобы избежать необходимости принимать решения самостоятельно. Многие Рыбы пытаются «убежать» от реальности в свои мечты, вместо того, чтобы изменить существующее положение вещей.

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Автор: my-calend