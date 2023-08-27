Любовный гороскоп на сегодня, 28 августа 2023 года по знакам зодиака

22:02, 27 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 28 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день звезды благоприятствует одиноким представителям знака. День хорош для новых легких романтических отношений или возрождению старых, находящихся на грани распада. Совет звезд – поддерживайте бодрость духа и держите позитивный настрой.

Телец

Сегодня звезды подсказывают, что необходимо не только вспомнить о вашем чувстве юмора, но и научиться использовать его в общении с партнером. Это позволит решать возникающие проблемы еще до их появления благодаря веселым моментам.

Близнецы

Сегодня ваш близкий человек будет интересоваться множеством вопросов, ответы на которые могут оказаться непростыми. Тем не менее, стоит постараться удовлетворить его любопытство – в итоге это будет интересно и вам, и вашему партнеру.

Рак

Сегодня ваш партнер захочет поиграть с вами в разные интересные игры, включая прятки и кошки-мышки. Иными словами, весь день вы будете разгадывать головоломки и заниматься другими увлекательными занятиями.

Лев

Сегодня проявите амбиции и настойчивость. Эти качества помогут вам улучшить вашу личную жизнь и отношения с партнером, а может быть, даже избежать окончательного разрыва. Поставьте перед собой цель и начните ее достигать уже сегодня.

Дева

Сегодня что-то напомнит вам о прошлых днях. Возможно, лучше насладиться этими воспоминаниями в одиночестве, так как не каждый способен оценить нежность, которую вы вкладываете в рассказы о прошлой любви.

Весы

Подарите своему партнеру коробку конфет, чтобы сделать его жизнь немного сладкой и позитивной. Если конфеты не по его вкусу, найдите другой способ порадовать его вкусными и положительными вещами. Пусть он почувствует вашу заботу и внимание.

Скорпион

Сегодня вы осознаете, что ваш партнер стал невероятно близким, став частью вас. Вы будете ощущать, что без него вы становитесь неполноценными. Поставьте перед собой вопрос: действительно ли такое положение вещей правильное?

Стрелец

Сегодня ваш партнер поставит перед собой цель сбить вас с толку любым способом. Возможно, он даже сам не осознает этого, но его стремление будет непоколебимым. Надеемся, что его усилия принесут вам радость, а не заставят краснеть.

Козерог

Сегодня ваш партнер, возможно, не будет просить у вас ничего, полагаясь на свои силы. Если вы видите, что он ошибается, подстрахуйте его незаметно. Важно, чтобы он не заметил вашу помощь.

Водолей

Сегодня ваш партнер может вспомнить неприятный эпизод из вашего прошлого. Неясно, с какой целью он это делает, но, если вы поймете его мотивы, будет легче пережить этот вечер воспоминаний.

Рыбы

Звезды настоятельно советуют Рыбам, особенно тем, кто не состоит в браке, заняться перестановкой мебели в своей квартире. Пригласите друзей, чтобы сделать это занятие более веселым и эффективным. Так вы сможете улучшить обстановку и провести время с пользой.

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Автор: Семен Подгорный