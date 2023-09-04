Любовный гороскоп на сегодня, 5 сентября 2023 года по знакам зодиака

22:32, 04 сен 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 5 сентября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня вашему близкому человеку потребуется много терпения, чтобы донести до вас свои мысли, так как почему-то вы сомневаетесь в них и даже максимум усилий не убедит вас. Возможно, в вашей недоверчивости есть свои основания, над которыми стоит задуматься?

Телец

Все идет хорошо и уравновешенно в вашей жизни, но иногда хочется чего-то необыкновенного. Это будет. Но не стоит торопить события. Иногда уверенность в завтрашнем дне важнее, чем приключения. Так что вам повезло.

Близнецы

Сегодня путь к сердцу вашего близкого человека точно лежит через желудок. Приготовьте вкусное и сытное блюдо. Пусть он поест на здоровье, а потом будет мурлыкать, как довольный кот.

Рак

Сегодня важно слушаться вашего близкого человека, даже если это кажется абсурдом. Оставьте свою логику в стороне и доверьтесь ему. Это покажет, насколько вы можете полагаться на него в жизни.

Лев

Вашему близкому человеку придется постоянно убеждать вас, что вам не понравится. Но это необходимо для развития отношений. Придется терпеть и соответствовать.

Дева

Постарайтесь уделить вашему близкому человеку внимание, но не будьте навязчивыми. Найдите баланс и ваша половина оценит это.

Весы

Судьба может поджидать вас в неожиданных местах. Но не спешите бросаться в омут любви. Подумайте хорошо, нужен ли этот человек вам.

Скорпион

Сегодня подходящий день для грусти. Не стесняйтесь делиться своими чувствами с близким человеком. Поностальгируйте вместе или мечтайте о будущем.

Стрелец

Музыка поможет вам почувствовать единение с вашим близким человеком. Выбирайте музыку с умом, учитывая настроения и желания.

Козерог

Сегодня вам предстоит общаться с семьей, но не отвлекайтесь на посторонние темы. Время дорого, лучше использовать его с пользой.

Водолей

Попробуйте познакомить своего бывшего с нынешним другом. Неизвестно, что получится, но это может помочь вам убедиться, что ваше решение о расставании было правильным.

Рыбы

Мелочи могут иметь большое значение. Выясните, что они значат для вас и вашего близкого человека, и решите, что делать дальше. Времени у вас много, не спешите.

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Автор: Семен Подгорный