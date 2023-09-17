Любовный гороскоп на сегодня, 18 сентября 2023 года по знакам зодиака

22:00, 17 сен 2023

Любовный гороскоп на сегодня: что ожидать знакам Зодиака в личных отношениях

Овен

Сегодня путь к сердцу вашей половинки лежит через желудок, будь то мужчина или женщина. Вкусные угощения из любящих рук всегда приятнее, нежели обычная еда. Более того, это служит проявлением вашей привязанности. Приготовьте сегодня что-нибудь особенное для вашей второй половины, даже если это будет простая яичница. Главное — делайте это с любовью.

Телец

Сегодня вашему близкому человеку, возможно, захочется немного контролировать события и влиять на ваши решения. Ваша задача - признать свое право на свободу и самостоятельность в принятии решений. Будьте настойчивы в защите своих интересов.

Близнецы

Сегодня вы можете быть разочарованы в своем близком человеке несколько раз. Эти разочарования могут быть недолгими и неглубокими, но всё же они будут неприятными, как укус комара. Лучше не углубляться в них и дать ситуации разрешиться самостоятельно.

Рак

Сегодня вашему любимому человеку может захотеться продемонстрировать свою отвагу, мастерство и способность быстро реагировать на экстремальные ситуации. Постарайтесь оценить и поддержать его действия. Будьте искренними в своей поддержке.

Лев

Сегодня не стоит слишком строго судить о своем поведении и беспокоиться о том, как ваш любимый человек вас воспримет. Он ценит вас самих, а не ваш облик. Помните, что время, проведенное вместе, оценивается важнее всего.

Дева

Сегодня вашему близкому человеку могут пригодиться знания, которые он получил из ваших разговоров. Обсудите с ним утром множество вопросов, которые могут его заинтересовать. Новые идеи и информация могут приносить ему пользу.

Весы

Сегодняшний день можно охарактеризовать как нейтральный. Если ничего плохого не произойдет, это уже будет хорошим результатом. Ваша личная жизнь, по всей видимости, не будет иметь серьезных негативных изменений. Оставайтесь спокойными.

Скорпион

Сегодня вашему близкому человеку может не хватить времени, которое вы считаете необходимым для проведения вместе. Это может привести к конфликтам, если ни одна из сторон не будет готова идти на компромисс. Попробуйте находить общий язык и договариваться.

Стрелец

Сегодня вашему близкому человеку, возможно, придется несколько раз повторять важную идею, которую он считает значимой, хотя вы можете этого не понимать. Постарайтесь проявить терпимость, чтобы избежать непонимания и конфликтов.

Козерог

Сегодня вашему любимому человеку может прийтись шутить над вами, и это может вас обидеть. Решите, как лучше поступить: либо терпите это, либо честно обсудите свои чувства и предпочтения. Главное — не доводите ситуацию до критической точки.

Водолей

Сегодня поделитесь с вашим близким человеком своей необычной идеей, которая его вдохновит и заставит размышлять о ее реализации. Главное — сохраняйте интерес и энтузиазм к этой идее, чтобы не разочаровать вашу вторую половинку.

Рыбы

Лучше провести этот день дома с семьей, наслаждаясь просмотром телевизионных программ. Особенно интересны будут научно-популярные передачи, которые могут вызвать множество вопросов от детей. Уделите им время и ответьте на их любопытные запросы.

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Автор: Семен Подгорный